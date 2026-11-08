Trump visează la Nobelul pentru Pace, dar Melania i l-ar putea sufla de sub nas

Această perspectivă este analizată de publicația americană Newsweek, care evidențiază implicarea primei-doamne în reunirea copiilor separați de familii și în facilitarea unui armistițiu temporar între Rusia și Ucraina.

Într-un articol de analiză, jurnalista Anna Rahmanan subliniază contrastul dintre ambiția declarată a lui Donald Trump de a obține distincția și activitatea umanitară desfășurată de soția sa.

Armistițiu de șase zile și aproape 800 de civili evacuați

La 5 noiembrie, Melania Trump a primit la Casa Albă reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, după încheierea unui armistițiu umanitar de șase zile în orașul Oleșkî, din sudul Ucrainei, aflat sub ocupație rusă.

Potrivit informațiilor comunicate de Casa Albă, acordul a permis introducerea de alimente și medicamente în localitate, precum și evacuarea a aproape 800 de civili din zona afectată de lupte.

Administrația americană susține că Melania Trump a avut un rol de intermediar în facilitarea accesului umanitar și organizarea evacuărilor.

Prima-doamnă a fost decorată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu Ordinul Prințesei Olga, clasa I, pentru contribuția sa la operațiunea umanitară.

Implicarea a început cu reunirea copiilor separați de familii

Activitatea Melaniei Trump în dosarul ucrainean a început prin demersuri pentru reunificarea familiilor afectate de război.

Casa Albă anunțase în octombrie că aceste inițiative au contribuit la reunirea a 34 de copii cu familiile lor, în cadrul a șase operațiuni.

Potrivit analizei Newsweek, contactele stabilite între părțile implicate în aceste acțiuni au creat ulterior posibilitatea unor negocieri umanitare mai ample.

Publicația apreciază că prima-doamnă beneficiază de accesul diplomatic oferit de poziția sa, fără a avea aceleași responsabilități oficiale ca reprezentanții administrației americane.

Această situație i-ar permite să abordeze probleme umanitare sensibile și să faciliteze comunicarea între părți aflate în conflict.

Nobelul pentru Pace rămâne o posibilitate, nu o certitudine

Newsweek subliniază că rezultatele obținute până acum nu garantează o eventuală nominalizare sau acordarea Premiului Nobel pentru Pace.

Armistițiul din Oleșkî a durat numai șase zile, iar războiul continuă. În plus, acordurile umanitare au necesitat cooperarea autorităților ruse și ucrainene, precum și implicarea altor participanți la negocieri.

Melania Trump nu poate revendica exclusiv meritele acestor operațiuni, notează publicația.

Totuși, dacă inițiativele sale vor conduce la noi evacuări, reunificări familiale și încetări temporare ale focului, argumentele pentru o eventuală recunoaștere internațională s-ar putea consolida.