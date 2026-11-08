Presiune asupra aliaților NATO înaintea iernii. Un deficit de 7 miliarde de euro amenință livrările de armament către Ucraina

Cu mai puțin de două luni înainte de sfârșitul anului, există riscul ca Alianța Nord-Atlantică să nu își îndeplinească integral angajamentul de 70 de miliarde de euro, relatează POLITICO, citând trei diplomați NATO.

Situația urmează să fie discutată la o reuniune a aliaților programată pentru 17 noiembrie, când statele europene vor analiza posibilitățile de suplimentare a finanțării și de accelerare a livrărilor de echipamente militare esențiale către Ucraina.

NATO a promis Ucrainei câte 70 de miliarde de euro în 2026 și 2027

Cele 32 de state membre NATO au convenit în luna iulie să asigure Ucrainei sprijin militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și o sumă echivalentă în 2027.

Potrivit celor trei diplomați citați de POLITICO sub protecția anonimatului, aproximativ 7 miliarde de euro din finanțarea prevăzută pentru anul în curs nu sunt încă acoperite.

Nu este clar care sunt contribuțiile sau mecanismele de finanțare responsabile pentru acest deficit.

Angajamentul pentru 2026 include atât contribuțiile bilaterale ale statelor aliate, cât și 30 de miliarde de euro provenite din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

Deși sunt așteptate noi promisiuni financiare din partea aliaților, diplomații avertizează că obiectivul stabilit pentru acest an ar putea să nu fie atins.

Un oficial NATO a transmis că statele membre continuă să ofere sprijin militar esențial Ucrainei și încearcă să asigure resursele necesare atât pentru nevoile imediate, cât și pentru cele viitoare.

„Aliații continuă să ofere Ucrainei sprijin militar esențial” pentru îndeplinirea angajamentului și „lucrează pentru a se asigura că Ucraina beneficiază de sprijinul de care are nevoie acum și în viitor”, a declarat reprezentantul Alianței.

Kievul cere transformarea promisiunilor în livrări concrete de armament

Deficitul de finanțare intervine într-un moment critic pentru Ucraina, care se confruntă cu atacuri repetate ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii sale.

Peste 40 de persoane ar fi fost ucise în urma bombardării unei școli în cursul săptămânii.

În cadrul unei reuniuni cu ușile închise, desfășurate joi, ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, a cerut statelor aliate să respecte angajamentele financiare asumate.

Misiunea diplomatică ucraineană a transmis că ambasadoarea „a subliniat importanța pentru Ucraina a îndeplinirii de către aliații NATO a angajamentului asumat la summitul de la Ankara de a furniza sprijin militar în valoare de 70 de miliarde de euro în acest an”.

În declarația misiunii ucrainene se arată că simpla anunțare a unor contribuții nu este suficientă, fiind necesară accelerarea livrărilor efective.

„Este esențial să mobilizăm toți partenerii la capacitate maximă, să accelerăm adoptarea unor noi decizii și să transformăm angajamentele anunțate anterior în livrări concrete de echipamente sau în transferuri de fonduri”, a transmis reprezentanța Ucrainei la NATO.

Mark Rutte cere mai mulți bani pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a solicitat în repetate rânduri aliaților să își intensifice sprijinul militar, în special pentru apărarea antiaeriană.

În timpul unei vizite recente la Tallinn, în Estonia, acesta a avertizat că apropierea iernii și continuarea atacurilor rusești impun măsuri suplimentare.

„În condițiile în care se apropie iarna, iar agresiunea Rusiei continuă fără încetare, aliații trebuie să facă mai mult, în special pentru sprijinirea apărării antiaeriene”, a declarat Mark Rutte.

Lipsa finanțării ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a achiziționa echipamente necesare pentru interceptarea rachetelor și dronelor rusești în lunile de iarnă.

Printre prioritățile Kievului se numără munițiile și sistemele de apărare antiaeriană, inclusiv interceptoarele pentru sistemele Patriot.

Aproape 1,9 miliarde de dolari lipsesc pentru achizițiile de armament american

O parte a deficitului identificat de diplomații NATO privește mecanismul Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), prin care statele europene finanțează achiziționarea de armament american destinat Ucrainei.

Potrivit a doi diplomați citați de POLITICO, aproximativ 1,9 miliarde de dolari reprezintă un deficit de finanțare pentru livrările PURL încă neachitate.

Mecanismul permite aliaților să cumpere pentru Kiev echipamente militare americane considerate prioritare, inclusiv interceptoare Patriot.

Secretarul general al NATO și-a stabilit ca obiectiv mobilizarea a 15 miliarde de dolari prin PURL în 2026, însă unii diplomați sunt sceptici că această țintă va putea fi atinsă.

„Nu cred că există vreo șansă să atingem acest obiectiv”, a declarat unul dintre diplomații NATO consultați de POLITICO.

Potrivit misiunii Ucrainei la NATO, 29 de aliați au contribuit până în prezent la mecanismul PURL.

De la lansarea programului, în 2025, contribuțiile totale s-au ridicat la aproximativ 9 miliarde de dolari, conform informațiilor furnizate publicației de doi diplomați.

Reducerea ajutorului american pune presiune pe statele europene

Dificultățile de finanțare reflectă și schimbarea raportului dintre contribuțiile Statelor Unite și cele ale aliaților europeni.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a oprit aproape în totalitate acordarea de noi ajutoare militare pentru Ucraina.

În aceste condiții, statele europene au devenit principalii susținători financiari și militari ai Kievului.

Totuși, mai multe guverne se confruntă cu presiuni bugetare interne, în timp ce țări precum Germania, Țările de Jos și statele nordice, care au oferit contribuții importante în ultimii ani, solicită o distribuire mai echilibrată a efortului financiar între aliați.

Un diplomat NATO a vorbit despre apariția unei anumite oboseli în rândul principalilor donatori, care au finanțat în mod repetat pachete de asistență militară.

Această situație complică eforturile Alianței de a menține ritmul sprijinului acordat Ucrainei, în special în contextul nevoilor crescute de apărare antiaeriană.

Reuniune importantă pe 17 noiembrie

Statele membre NATO urmează să analizeze situația finanțării Ucrainei la reuniunea programată pentru 17 noiembrie.

Discuțiile vor viza atât posibilitatea unor noi contribuții, cât și accelerarea transferului de armament și echipamente militare esențiale.

Deși Alianța se așteaptă la noi angajamente financiare, diplomații citați de POLITICO nu exclud ca suma totală promisă pentru 2026 să rămână neacoperită la sfârșitul anului.

Pentru Ucraina, diferența dintre fondurile promise și cele efectiv disponibile ar putea avea consecințe directe asupra capacității de apărare împotriva atacurilor aeriene rusești, într-o perioadă în care infrastructura și populația civilă rămân expuse bombardamentelor.