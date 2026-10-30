SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, în valoare de 2,1 miliarde de dolari

Anunțul Departamentului de Stat a venit joi, 30 octombrie, în aceeași zi în care comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a declarat că livrările de armament american către Kiev nu înregistrează întârzieri.

Pachetul aprobat include rachete PAC-3 MSE, interceptoare avansate pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, piese de schimb și servicii de asistență logistică.

Achiziția va fi finanțată de Canada, Germania și Norvegia prin programul JUMPSTART, un mecanism coordonat de SUA care permite aliaților să cumpere rapid armament american pentru Ucraina.

Nu vor fi folosiți bani publici americani

O parte din fonduri va proveni și din resursele ucrainene susținute prin împrumutul Uniunii Europene destinat sprijinirii Kievului.

Washingtonul nu va folosi bani publici americani pentru această achiziție.

Aprobarea Departamentului de Stat reprezintă un pas către o posibilă vânzare, nu confirmarea unei achiziții finalizate.

Nu a fost anunțat un calendar al livrărilor.

Congresul american are, în general, 30 de zile pentru a analiza o astfel de propunere, iar producția și livrarea sistemelor complexe de armament pot dura ani.

Comandantul NATO susține că livrările de arme nu au întârzieri

Tot joi, la Riga, în Letonia, generalul Alexus Grynkewich a respins îngrijorările privind întârzierile în livrările de armament american cumpărat de aliații europeni pentru Ucraina.

„Totul a fost livrat. De fapt, am avut o livrare chiar în ultima săptămână”, a declarat comandantul NATO, citat de Bloomberg.

El a refuzat să ofere detalii despre numărul sau tipul rachetelor, dar a insistat că livrările continuă și că niciun echipament inclus în pachetele programului PURL, finanțate de aliații europeni, nu a fost întârziat.

Declarații contradictorii

„Fiecare transfer către o terță parte solicitat guvernului SUA a fost aprobat”, a afirmat Grynkewich.

Declarațiile sale contrastează cu cele ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a acuzat în repetate rânduri Washingtonul că întârzie autorizarea unor livrări de rachete antiaeriene.

Pe 18 octombrie, Zelenski a declarat că SUA aprobaseră doar o parte dintre interceptoarele Patriot deja cumpărate prin programul PURL.

Ulterior, liderul ucrainean a afirmat că Kievul aștepta de aproape o lună aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, pentru transferul unor rachete Patriot și NASAMS din stocurile aliaților.

Zelenski spune că Ucraina are nevoie de mult mai multe rachete Patriot

Președintele ucrainean a avertizat că numărul rachetelor interceptoare primite de la americani este mult prea mic în raport cu intensitatea atacurilor rusești.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a primit în 2026, în medie, doar 12 rachete Patriot pe lună.

„Imaginați-vă: vă puteți baza pe 150 de rachete pe an din America, dar aveți nevoie să doborâți 150 de rachete balistice pe lună”, a declarat liderul de la Kiev, citat de Interfax-Ukraine.

Ucraina primește rachete americane prin mai multe canale, inclusiv prin achizițiile finanțate de aliați în cadrul programului PURL și prin transferuri din stocurile altor state, care necesită în continuare aprobarea Washingtonului.

Kievul vrea propriile sisteme de apărare antiaeriană

În paralel, Kievul încearcă să-și dezvolte propriile sisteme de apărare antiaeriană pentru a reduce dependența de furnizorii externi.

Sistemul ucrainean Freyja, conceput pentru interceptarea rachetelor balistice, a ajuns la finalul etapei de dezvoltare aflate în responsabilitatea Ucrainei.

Proiectul mai are nevoie de componente furnizate de partenerii europeni, potrivit Defense News.

Noile tensiuni privind livrările de armament apar în contextul atacurilor rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina, înaintea sezonului rece.

Washingtonul a respins acuzațiile potrivit cărora eventualele întârzieri ar fi fost o formă de presiune politică asupra Kievului pentru limitarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Rusia.