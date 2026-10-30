Atacuri rusești asupra Ucrainei: un mort la Kiev și 350.000 de oameni fără electricitate în regiunea Dnipro

Loviturile au vizat clădiri și infrastructura energetică, iar echipele de intervenție încearcă să restabilească alimentarea cu electricitate.

Rachete balistice au lovit capitala Ucrainei

Mai multe rachete balistice rusești au lovit Kievul după ora locală 22:00.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, atacurile au provocat incendii în clădiri cu depozite din cartierul Darnîțki.

În cartierul Nipru, fragmente ale unei rachete au căzut în apropierea unui complex rezidențial, iar un magazin a fost parțial distrus.

Resturi în flăcări ale unei alte rachete au ajuns în curtea unui bloc de locuințe.

Undele de șoc produse de explozii au avariat autoturisme și au spart geamurile clădirilor din zonă.

Atacurile au loc după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ruse au lansat peste 100 de rachete balistice asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei începând cu 14 octombrie.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, bombardamentele rusești au lovit un campus universitar, un pod important și unități medicale din capitală.

Sute de mii de oameni au rămas fără curent în Dnipro

În orașul Dnipro și în împrejurimi, cel puțin 350.000 de persoane au rămas fără electricitate după ce atacurile rusești au avariat infrastructura energetică. Informația a fost anunțată de guvernatorul regiunii, Alexander Ganzha.

Echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Dnipro, un oraș cu aproape un milion de locuitori, se confruntă astfel cu noi întreruperi majore de curent.

Tot pe 29 octombrie, forțele ruse au atacat un peron din gara Dnipro.

Potrivit autorităților, cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite. Atacul asupra gării a fost urmat de lovituri mortale asupra civililor în orașele Cernihiv și Kremenciuk.

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice

Întreruperile de curent din regiunea Dnipro au loc în contextul în care Moscova își intensifică atacurile asupra centralelor electrice, stațiilor de transformare și infrastructurii de gaze din Ucraina.

Campania vizează infrastructura energetică a țării înaintea celui de-al cincilea sezon rece de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Autoritățile ucrainene încearcă să limiteze efectele loviturilor și să repare instalațiile avariate, în timp ce atacurile continuă să afecteze populația civilă și serviciile esențiale.