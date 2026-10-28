Putin îl numește pe Elon Musk „un geniu”, în timp ce Ucraina își restabilește accesul la Starshield

Vladimir Putin a făcut declarațiile în timpul unei vizite la o expoziție organizată în cadrul Summitului Rusia-Africa de la Moscova.

Liderul rus a evidențiat amploarea rețelei de sateliți dezvoltate de Elon Musk, în contextul eforturilor Rusiei de a crea un sistem propriu comparabil cu Starlink.

„Vreau să subliniez că Elon Musk este un geniu, un adevărat geniu”, a declarat Putin.

Președintele rus a precizat că, în ciuda tensiunilor politice dintre Moscova și Washington, Rusia păstrează legătura cu partenerii americani în privința proiectelor spațiale, inclusiv cu Musk.

El a adăugat că agenția spațială rusă Roscosmos și alte companii sunt implicate în colaborări în acest domeniu.

Restricțiile Starshield au afectat operațiunile militare ucrainene

Declarațiile lui Putin vin după ce Ucraina a anunțat restabilirea funcționării la viteză maximă a terminalelor Starlink și a versiunii militarizate Starshield, pe 24 octombrie, la zece zile după introducerea unor restricții neașteptate.

Potrivit informațiilor prezentate de Kyiv Independent, viteza terminalelor Starshield utilizate în Ucraina fusese limitată temporar la 160 de kilometri pe oră.

Restricția a afectat capacitatea interceptorilor ucraineni de drone de a urmări și doborî dronele rusești cu propulsie cu reacție.

Nici Elon Musk, nici administrația președintelui american Donald Trump nu și-au asumat responsabilitatea pentru introducerea limitărilor.

Cele două părți au indicat responsabilități reciproce.

MUsk a acuzat Ucraina că încălca termenii de utilizare ai serviciilor, dar Zelenski a respins acuzațiile

Musk a susținut public că Ucraina încălca termenii de utilizare ai serviciilor prin folosirea terminalelor comerciale Starlink pentru atacuri ofensive cu drone.

Miliardarul a afirmat că vulnerabilitatea care permitea această utilizare a fost eliminată.

Kievul a respins acuzațiile și a precizat că utilizează Starshield pentru a susține operațiunile de luptă împotriva forțelor rusești pe teritoriul ucrainean.

Autoritățile ucrainene au mai susținut că serviciile comerciale Starlink nu funcționează în interiorul Rusiei și, prin urmare, nu pot fi folosite pentru atacarea teritoriului rus.

Zelenski: Civilii au murit în perioada întreruperii serviciilor

Pe 24 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că atât Starlink, cât și Starshield funcționau din nou la viteză maximă.

Trei zile mai târziu, liderul de la Kiev a atras atenția asupra consecințelor întreruperii serviciilor. „Desigur, civilii au murit cât timp Starlink/Starshield erau dezactivate”, a declarat Zelenski pe 27 octombrie.

Restabilirea funcționării sistemelor este importantă pentru comunicațiile și operațiunile militare ucrainene, în special pentru coordonarea unităților de pe front și utilizarea dronelor.

Între timp, Rusia și-a continuat atacurile asupra Ucrainei

Potrivit The Kyiv Independent, forțele ruse au lansat peste 100 de rachete balistice asupra Kievului în cele două săptămâni anterioare relatării.

Laudele adresate de Putin lui Elon Musk arată importanța strategică a tehnologiilor spațiale și a rețelelor de comunicații prin satelit în războiul din Ucraina, unde accesul la aceste sisteme poate influența direct capacitatea forțelor militare de a comunica și de a desfășura operațiuni.