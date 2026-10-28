Profesorii spanioli au suspendat protestele și au mers să doneze sânge după accidentul feroviar din Toledo

Profesorii din învățământul public nonuniversitar din Comunitatea Madrid au suspendat miercuri toate acțiunile de protest prevăzute în cadrul grevei pe termen nelimitat, după accidentul feroviar din Urda, Toledo, soldat cu 68 de victime și 80 de răniți.

Una dintre manifestațiile programate urma să pornească de la Direcția Teritorială Sud a învățământului, din Leganés.

În urma tragediei, participanții au decis însă să-și schimbe traseul și să se îndrepte spre Spitalul Universitar Severo Ochoa, pentru a răspunde apelului urgent al serviciilor medicale privind donarea de sânge, potrivit El Salto.

Sute de profesori s-au mobilizat pentru victime

Marșul de solidaritate, la care au participat sute de cadre didactice, s-a desfășurat în liniște și cu respect, de la sediul sindicatului profesorilor din sudul Madridului până la centrele de donare de sânge ale spitalului din Leganés.

Potrivit relatărilor profesorilor pentru publicația El Salto, numărul celor care s-au prezentat pentru a dona sânge a depășit așteptările inițiale.

Sălile de donare și unitățile mobile de la Spitalul Severo Ochoa au primit un număr ridicat de cadre didactice dornice să contribuie la sprijinirea victimelor.

„Solidaritatea e mai presus de revendicări”

Reprezentanții comitetului de grevă au subliniat că gestul profesorilor reflectă valorile promovate în școlile publice.

„Școlile publice educă în valori, iar astăzi profesorii au demonstrat că solidaritatea comunitară este mai presus de orice revendicări de muncă”, au transmis aceștia.

Comitetul a făcut apel la cadrele didactice să transforme, pentru această zi, acțiunile de protest în ajutor direct pentru persoanele afectate de accident.

Profesorii au îndemnat, de asemenea, populația să sprijine campania de donare, reamintind că în Comunitatea Madrid există mai multe centre unde se poate dona sânge.

Greva profesorilor continuă pe fondul nemulțumirilor din educație

Cadrele didactice din învățământul nonuniversitar din Comunitatea Madrid se află de trei săptămâni într-o grevă pe termen nelimitat, declanșată din cauza condițiilor de muncă și a problemelor din sistemul public de educație.

Printre principalele revendicări se numără reducerea numărului de ore de predare, limitarea efectivelor din clase și îmbunătățirea sprijinului acordat elevilor cu nevoi educaționale diverse. Profesorii solicită și măsuri pentru combaterea segregării școlare.

Lista revendicărilor include, totodată, majorări salariale și introducerea unui supliment regional care să apropie veniturile cadrelor didactice de cele din alte regiuni ale Spaniei.

Sindicatele cer reducerea birocrației și modernizarea infrastructurii școlare, inclusiv eliminarea azbestului din clădiri și instalarea sistemelor de aer condiționat în sălile de clasă.

Suspendarea protestelor nu schimbă fondul revendicărilor

Potrivit Sistemului de Indicatori Educaționali de Stat din Spania pentru 2026, Comunitatea Madrid se numără printre regiunile cu cele mai mici investiții pe elev.

Suspendarea protestelor de miercuri nu schimbă fondul revendicărilor profesorilor, ci marchează o mobilizare excepțională în sprijinul victimelor accidentului feroviar.

Prin decizia de a dona sânge, cadrele didactice au ales să pună solidaritatea și ajutorul imediat pe primul plan.