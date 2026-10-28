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Rezerva Federală a SUA a decis să mențină dobânzile neschimbate, în ciuda inflației ridicate

Rezerva Federală a SUA (Fed) a anunțat miercuri că a decis să mențină dobânzile neschimbate, după ce luna trecută le-a majorat pentru prima dată în ultimii trei ani. Decizia era așteptată de piețele financiare.
Rezerva Federală a SUA a decis să mențină dobânzile neschimbate, în ciuda inflației ridicate
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 21:42, Economic
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Banca centrală americană a decis să mențină dobânda de referință în intervalul 3,75%-4%, urmărind două obiective principale: ocuparea maximă a forței de muncă și reducerea inflației la 2% pe termen lung.

Spre deosebire de luna trecută, când majorarea dobânzilor cu 0,25 puncte procentuale a fost aprobată în unanimitate, de această dată au existat opinii diferite în conducerea Fed.

Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Fed, și Beth Hammack, președinta Rezervei Federale din Cleveland, au votat împotriva menținerii dobânzilor. Cele două au susținut o nouă majorare de 0,25 puncte procentuale.

În comunicatul publicat după reuniune, Fed a recunoscut că inflația rămâne ridicată. Banca centrală a precizat că va analiza noile date economice pentru a stabili măsurile necesare în vederea reducerii inflației la ținta de 2%.

Potrivit celor mai recente date, inflația anuală din SUA a crescut la 3,7% în septembrie, de la 3,4% în august.

Fed a declarat că „va asigura stabilitatea prețurilor”.

Următoarea reuniune a Rezervei Federale este programată pentru 8-9 decembrie.

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