Rezerva Federală a SUA a decis să mențină dobânzile neschimbate, în ciuda inflației ridicate

Banca centrală americană a decis să mențină dobânda de referință în intervalul 3,75%-4%, urmărind două obiective principale: ocuparea maximă a forței de muncă și reducerea inflației la 2% pe termen lung.

Spre deosebire de luna trecută, când majorarea dobânzilor cu 0,25 puncte procentuale a fost aprobată în unanimitate, de această dată au existat opinii diferite în conducerea Fed.

Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Fed, și Beth Hammack, președinta Rezervei Federale din Cleveland, au votat împotriva menținerii dobânzilor. Cele două au susținut o nouă majorare de 0,25 puncte procentuale.

În comunicatul publicat după reuniune, Fed a recunoscut că inflația rămâne ridicată. Banca centrală a precizat că va analiza noile date economice pentru a stabili măsurile necesare în vederea reducerii inflației la ținta de 2%.

Potrivit celor mai recente date, inflația anuală din SUA a crescut la 3,7% în septembrie, de la 3,4% în august.

Fed a declarat că „va asigura stabilitatea prețurilor”.

Următoarea reuniune a Rezervei Federale este programată pentru 8-9 decembrie.