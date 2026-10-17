Împrumutul de 36.000 de euro care s-a transformat într-un coșmar. Sumele uriașe cerute de un cămătar

Polițiștii Capitalei au fost sesizați, pe 5 octombrie, printr-o plângere depusă de un bărbat, care a reclamat că, în perioada septembrie 2024 – octombrie 2026, ar fi împrumutat bani de la o persoană care îi percepea dobândă fără a avea acest drept.

În urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au stabilit că victima ar fi împrumutat în total 36.000 de euro, pentru care i-ar fi fost percepută inițial o dobândă lunară de 10%.

Până la momentul depunerii plângerii, bărbatul ar fi restituit aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi. Cu toate acestea, cel care i-a împrumutat banii i-ar fi solicitat încă 160.000 de euro.

Prins în flagrant după ce ar fi încasat o parte din dobândă

Vineri, 16 octombrie, în urma investigațiilor, polițiștii l-au prins în flagrant pe bărbatul suspectat de camătă, imediat după ce acesta ar fi primit de la victimă 18.500 de lei.

Suma reprezenta doar o parte din dobânda lunară, care ajunsese la 82.000 de lei, potrivit anchetatorilor.

În urma controlului corporal și al autoturismului folosit de suspect, polițiștii au descoperit, pe lângă banii primiți de la victimă, alte sume de 17.800 de lei și 100 de euro, a căror proveniență nu a putut fi justificată la momentul verificărilor. De asemenea, a fost găsit și un obiect contondent.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză a fost dispusă reținerea sa pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârșirea infracțiunii de camătă.