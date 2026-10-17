Prima pagină » Social » Împrumutul de 36.000 de euro care s-a transformat într-un coșmar. Sumele uriașe cerute de un cămătar

Împrumutul de 36.000 de euro care s-a transformat într-un coșmar. Sumele uriașe cerute de un cămătar

Un bărbat din București ar fi ajuns să plătească dobânzi de aproximativ 150.000 de euro pentru un împrumut de 36.000 de euro. Deși achitase deja de peste patru ori suma împrumutată, cel care i-a dat banii i-ar fi cerut încă 160.000 de euro.
Un an de la explozia blocului din Rahova, în care patru oameni au murit. Ce s-a schimbat între timp
Un an de la explozia blocului din Rahova, în care patru oameni au murit. Ce s-a schimbat între timp
VIDEO | Brian Cristian, deputat USR, despre ChatGPT în Parlament: Mulți parlamentari folosesc deja aproape integral AI
VIDEO | Brian Cristian, deputat USR, despre ChatGPT în Parlament: Mulți parlamentari folosesc deja aproape integral AI
Captură neobișnuită în Strâmtoarea Ormuz: Iranienii pescuiesc iPhone-uri și parfumuri de lux
Captură neobișnuită în Strâmtoarea Ormuz: Iranienii pescuiesc iPhone-uri și parfumuri de lux
Luca Niculescu declară că Marian Neacșu „e un om competent” pentru funcția de Ministru de Interne. Neașcu a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese
Luca Niculescu declară că Marian Neacșu „e un om competent” pentru funcția de Ministru de Interne. Neașcu a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese
Ilie Bolojan deschide ușa unei alianțe PNL – USR în 2028: „O idee care merită analizată serios”
Ilie Bolojan deschide ușa unei alianțe PNL – USR în 2028: „O idee care merită analizată serios”
Alexandra-Valentina Dumitru
17 oct. 2026, 13:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii Capitalei au fost sesizați, pe 5 octombrie, printr-o plângere depusă de un bărbat, care a reclamat că, în perioada septembrie 2024 – octombrie 2026, ar fi împrumutat bani de la o persoană care îi percepea dobândă fără a avea acest drept.

În urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au stabilit că victima ar fi împrumutat în total 36.000 de euro, pentru care i-ar fi fost percepută inițial o dobândă lunară de 10%.

Până la momentul depunerii plângerii, bărbatul ar fi restituit aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi. Cu toate acestea, cel care i-a împrumutat banii i-ar fi solicitat încă 160.000 de euro.

Prins în flagrant după ce ar fi încasat o parte din dobândă

Vineri, 16 octombrie, în urma investigațiilor, polițiștii l-au prins în flagrant pe bărbatul suspectat de camătă, imediat după ce acesta ar fi primit de la victimă 18.500 de lei.

Suma reprezenta doar o parte din dobânda lunară, care ajunsese la 82.000 de lei, potrivit anchetatorilor.

În urma controlului corporal și al autoturismului folosit de suspect, polițiștii au descoperit, pe lângă banii primiți de la victimă, alte sume de 17.800 de lei și 100 de euro, a căror proveniență nu a putut fi justificată la momentul verificărilor. De asemenea, a fost găsit și un obiect contondent.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză a fost dispusă reținerea sa pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârșirea infracțiunii de camătă.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
Gandul
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
Libertatea
Rețeta pentru cel mai sănătos bulion: cât se fierbe ca să iasă gustos! Radu Anton Roman nu folosea deloc conservanți
CSID
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor