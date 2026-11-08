Operațiunea „Jupiter 6” ajunge în a șaptea zi. 55 de percheziții în dosare de spălare de bani, cămătărie și arme deținute ilegal

O nouă etapă a operațiunii „Jupiter 6” are loc duminică, 8 noiembrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Sunt desfășurate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară la nivel național.

Cercetările vizează infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

21 de dosare de spălare de bani

Anchetatorii au în atenție și activități de acordare a unor împrumuturi în condiții de camătă, precum și acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării banilor.

Totodată, sunt investigate 21 de dosare penale privind infracțiunea de spălare a banilor. Cercetările urmăresc stabilirea provenienței și circuitului unor sume de bani, precum și identificarea operațiunilor prin care ar fi fost disimulată originea ilicită a acestora.

În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, sunt verificate deținerea fără drept a unei arme letale și achiziționarea fără drept de muniție neletală prin comenzi online, în perioada 2025-2026.

Percheziții și în dosare de infracțiuni silvice

În domeniul silvic, sunt investigate tăieri fără drept de arbori și transportul unor cantități de material lemnos mai mari decât cele înscrise în avizele de însoțire. Cantitatea transportată suplimentar depășește 5 metri cubi, iar faptele sunt cercetate în baza articolului 151, alineatul 4, din Legea nr. 331/2024.

De asemenea, anchetatorii desfășoară cercetări pentru înșelăciune și furt calificat.

În cadrul acțiunilor sunt puse în executare și mandate de aducere, urmând să fie dispuse măsuri asigurătorii.

Record de percheziții în cadrul operațiunii

În urma acțiunilor de duminică, numărul perchezițiilor domiciliare din cadrul operațiunii „Jupiter 6” ajunge la 1.652, depășind bilanțul de 1.632 de percheziții înregistrat în cadrul operațiunii „Jupiter 3”.

Astfel, „Jupiter 6” devine cea mai amplă acțiune de acest tip realizată de Ministerul Public.

Acțiunile urmăresc administrarea probatoriului, identificarea persoanelor implicate în activități infracționale, recuperarea prejudiciilor și dispunerea măsurilor legale.