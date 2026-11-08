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Pagube uriașe după incendiul de la Caransebeș: 4.000 de anvelope și 800 de jante, distruse. De la ce ar fi pornit focul

Mai multe vehicule, 4.000 de anvelope, 800 de jante și o construcție de 300 de metri pătrați au fost distruse în incendiul izbucnit sâmbătă seara la un depozit din Caransebeș.
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Alexandra-Valentina Dumitru
08 nov. 2026, 08:19, Social
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Incendiul izbucnit sâmbătă seara la un depozit de anvelope din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, a provocat pagube importante.

Au ars 4.000 de anvelope, 800 de jante, o construcție metalică de aproximativ 300 de metri pătrați, o anexă, un autoturism și un ATV, dar și alte bunuri depozitate în amplasament. De asemenea, au fost afectate cinci mașini aflate în apropierea depozitului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la o priză.

Intervenția pompierilor

Incendiul a izbucnit sâmbătă seara, când ISU Caraș-Severin a fost alertat cu privire la izbucnirea focului la depozitul de anvelope din Caransebeș.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Caransebeș, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oțelu Roșu. Au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit primelor informații comunicate în timpul intervenției, aproximativ 700 de anvelope, un autoturism și un ATV fuseseră cuprinse de flăcări.

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