ATV fără plăcuțe de înmatriculare, urmărit pe străzile din Borșa. Vehiculul era condus de un tânăr fără permis

IPJ Maramureș anunță că „în noaptea de 23 spre 24 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș, împreună cu cei ai Poliției Orașului Borșa, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui ATV care circula fără plăcuțe de înmatriculare, în orașul Borșa.”

Tânărul de pe ATV a fost identificat de polițiști

Conducătorul ATV-ului nu a respectat indicațiile polițiștilor, încercând să se sustragă controlului.

Totuși, polițiștii l-au identificat și au aflat că nu avea dreptul să conducă.

„În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au identificat un tânăr în vârstă de 27 de ani, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că acesta avea permisul de conducere anulat și că ATV-ul nu era înmatriculat”, a adăugat IPJ Maramureș.

Dosar penal pentru plimbarea cu ATV-ul

Polițiștii au întocmit dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.