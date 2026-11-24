Pe DN 18, în zona Pasului Gutâi, un ansamblu de vehicule a părăsit partea carosabilă, iar conducătorul auto a fost sancționat după ce oamenii legii au constatat că vehiculul nu era echipat cu anvelope de iarnă.

Incident rutier pe DN 18, în Pasul Gutâi

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați marți, 24 noiembrie, în jurul orei 12:30, cu privire la un incident produs pe DN 18, în zona Pasului Gutâi.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție, un ansamblu de vehicule a ajuns în afara părții carosabile, împrejurările exacte ale incidentului nefiind precizate în comunicat.

La fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 45 de ani, și au verificat echiparea vehiculului.

În urma controlului, oamenii legii au constatat că acesta nu avea montate anvelope de iarnă, obligatorii atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Șoferul a fost amendat și a rămas fără certificatul de înmatriculare

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind echiparea vehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă, conducătorul auto a primit o amendă de nouă puncte-amendă.

Totodată, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Ninsori în Maramureș. Polițiștii avertizează asupra condițiilor de circulație

Incidentul a avut loc într-o zi în care, potrivit polițiștilor, în județul Maramureș au început să fie înregistrate precipitații sub formă de ninsoare.

În acest context, șoferii care tranzitează Pasul Gutâi și celelalte drumuri din județ sunt sfătuiți să manifeste prudență și să țină cont de schimbarea condițiilor meteorologice.

Polițiștii rutieri recomandă verificarea stării tehnice a autovehiculelor înainte de plecarea la drum, utilizarea anvelopelor corespunzătoare condițiilor de iarnă și adaptarea vitezei la starea carosabilului.

De asemenea, conducătorii auto trebuie să aibă în vedere că obligația folosirii anvelopelor de iarnă nu este legată de o anumită dată din calendar, ci de circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Autoritățile atrag atenția că echiparea necorespunzătoare a vehiculelor poate pune în pericol siguranța rutieră, în special pe sectoarele montane, unde condițiile de circulație se pot modifica rapid.