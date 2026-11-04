Trafic în condiții de ploaie pe mai multe drumuri din țară. Transalpina și Transfăgărășanul rămân închise

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, miercuri dimineață, nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi închise din cauza accidentelor sau a condițiilor meteo.

Pe mai multe drumuri din zona central-sudică a țării plouă, iar carosabilul este umed. Traficul se desfășoară în condiții normale, cu vizibilitate bună.

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, șoferii întâlnesc un carosabil umed și precipitații, pe alocuri torențiale.

Transalpina și Transfăgărășanul, în continuare închise

Circulația rămâne închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C Transalpina, între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800.

De asemenea, șoferii nu pot circula pe DN 7C Transfăgărășan, între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe sectorul cuprins între kilometrii 108 și 130+800.

Restricții de circulație pe DN 5 Giurgiu – Ruse

Pe DN 5 Giurgiu – Ruse sunt în desfășurare lucrări la rosturile de dilatație ale podului, în zona kilometrului 64+884.

Lucrările se desfășoară până pe 4 decembrie 2026 și sunt împărțite în două etape.

În prima etapă, până pe 13 noiembrie, traficul pe sensul Giurgiu – Ruse este dirijat alternativ, cu semafoare.

În a doua etapă, între 13 noiembrie și 4 decembrie, restricțiile se mută pe sensul Ruse – Giurgiu.

Circulația este restricționată atât ziua, cât și noaptea.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de mașina din față și să folosească luminile corespunzător.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția și să fie atenți la condițiile de drum.