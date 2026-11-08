Referendum la Rășinari: S-au deschis secțiile de votare. Localnicii decid asupra exploatării miniere de pe Valea Dobra

Locuitorii comunei sunt chemați să își exprime opțiunea în legătură cu un proiect minier care a generat controverse în comunitate, pe fondul preocupărilor privind impactul asupra mediului, turismului și economiei locale.

Potrivit AEP, votarea se desfășoară între orele 07:00 și 23:00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Trei secții de votare, deschise până la ora 23:00

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că toate cele trei birouri electorale ale secțiilor de votare din Rășinari și-au început activitatea la ora stabilită.

„Începând cu ora 7:00, cele trei birouri electorale ale secțiilor de votare din comuna Rășinari, județul Sibiu, au fost deschise pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra”, a transmis AEP.

Instituția precizează că alegătorii își pot exercita dreptul de vot până la ora 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) asigură funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum și a platformei de monitorizare a participării la scrutin.

AEP a mai precizat că persoanele acreditate pot observa desfășurarea procesului electoral, inclusiv numărarea voturilor și întocmirea proceselor-verbale.

Proiectul minier de pe Valea Dobra, în centrul referendumului

Referendumul are loc în contextul intenției companiei Mineral Proiect Invest S.A., prin proiectul MPI Magnesium, de a dezvolta o exploatare minieră de suprafață pe Valea Dobra, în comuna Rășinari.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de companie și relatate de MEDIAFAX, investiția în componenta minieră este estimată la aproximativ 25 de milioane de euro.

Proiectul prevede o carieră cu o suprafață de exploatare estimată la aproximativ șapte hectare, în scenariul de funcționare pe 20 de ani.

Reprezentanții companiei susțin că amplasamentul propus se află la peste doi kilometri de primele locuințe și că transportul materialului extras ar urma să fie organizat astfel încât să evite traversarea zonelor locuite ale comunei.

Inițiatorii proiectului afirmă că la Rășinari ar urma să se desfășoare doar activități de extracție și pregătire mecanică a rocii, fără procesare chimică.

Separat, compania intenționează să dezvolte o uzină de procesare a magneziului, al cărei amplasament nu a fost încă stabilit.

Potrivit estimărilor prezentate de investitor, cele două componente ale proiectului ar putea genera împreună peste 100 de locuri de muncă directe.

Aceste cifre reprezintă estimări ale companiei, iar realizarea investițiilor depinde de parcurgerea etapelor de autorizare.

Controverse privind impactul asupra mediului și turismului

Proiectul minier a generat dezbateri în comunitatea din Rășinari, localitate din Mărginimea Sibiului cunoscută pentru patrimoniul cultural, tradițiile pastorale și activitățile turistice.

Oponenții investiției au exprimat îngrijorări privind posibilele efecte asupra peisajului, mediului și turismului local.

De cealaltă parte, reprezentanții MPI Magnesium afirmă că eventualele riscuri trebuie analizate pe baza documentațiilor tehnice și a studiilor de impact asupra mediului.

Compania a precizat că exploatarea ar presupune efecte care trebuie evaluate și gestionate, inclusiv în privința zgomotului, pulberilor, vibrațiilor, apei, solului și biodiversității.

Primăria Rășinari a cerut reanalizarea proiectului

Înaintea referendumului, Primăria Rășinari a transmis, la 23 octombrie, o adresă către autoritatea națională responsabilă de resursele minerale, prin care a formulat obiecții la proiectul de hotărâre de guvern privind înscrierea zăcământului Valea Dobra în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Administrația locală a solicitat retragerea proiectului în forma propusă și reanalizarea acestuia, precum și clarificarea documentației și evaluarea efectelor asupra comunității.

Primăria a cerut, de asemenea, acces la documentele justificative, organizarea unei dezbateri publice și consultarea autorităților locale și a cetățenilor înaintea adoptării unei decizii.

Referendumul reprezintă o consultare a comunității locale și nu echivalează, în sine, cu emiterea sau respingerea unei autorizații de exploatare minieră.

Rezultatul votului va indica poziția locuitorilor din Rășinari față de proiectul de pe Valea Dobra, în timp ce eventualele proceduri administrative și de mediu rămân distincte.