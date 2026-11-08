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Operațiune de salvare în toiul nopții, în Retezat. Un turist a căzut de pe creastă și este căutat cu drone și câini de salvare

Salvamontiștii hunedoreni intervin în Masivul Retezat pentru salvarea unui turist care ar fi alunecat pe gheață și a căzut de pe o creastă montană. Două echipe de salvatori au fost mobilizate, cu o dronă cu termoviziune și un echipaj canin.
Operațiune de salvare în toiul nopții, în Retezat. Un turist a căzut de pe creastă și este căutat cu drone și câini de salvare
sursa foto: Salvamont România
Maria Miron
08 nov. 2026, 04:16, Social
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Un turist a căzut de pe creasta dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, în zona centrală a Masivului Retezat. Bărbatul ar fi alunecat pe o porțiune de gheață, iar colegii săi nu au reușit să ajungă la el și au cerut ajutorul salvatorilor montani.

Salvamontiștii folosesc o dronă cu termoviziune

Salvamont Hunedoara a anunțat sâmbătă seara că o echipă de salvatori montani a fost mobilizată în zona accidentului, cu misiunea de a localiza turistul și de a ajunge la el.

Salvamontiștii folosesc o dronă cu o cameră cu termoviziune, care îi ajută să caute turistul chiar și pe întuneric, detectând căldura corpului uman. Cu ajutorul acesteia, salvatorii pot cerceta și zonele greu accesibile de pe versant.

Operațiunea se desfășoară în timpul nopții, pe un traseu de creastă din Munții Retezat. Salvamontiștii au semnalat prezența gheții pe traseu, pe care o consideră o posibilă cauză a căderii turistului.

A doua echipă de salvatori a plecat spre locul accidentului

La mai puțin de o oră de la mobilizarea primei echipe, Salvamont Hunedoara a transmis că o a doua echipă de salvatori montani, din Valea Jiului, a pornit spre locul incidentului.

Aceasta este însoțită de un echipaj canin specializat în localizarea persoanelor, care va sprijini căutările.

Temperaturile scăzute, terenul abrupt și gheața de pe creste îngreunează intervenția echipelor de salvare.

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