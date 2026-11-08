Premii de milioane de lei la Loto 6/49, Noroc și Joker. Ce sume sunt puse în joc duminică

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 3,47 milioane de lei, reprezentând mai mult de 649.900 de euro.

Un premiu important este disponibil și la jocul Noroc, unde reportul cumulat depășește 1,91 milioane de lei, echivalentul a peste 358.400 de euro.

La Joker, marele premiu, corespunzător categoriei I, este de peste 1,31 milioane de lei, adică mai mult de 246.100 de euro.

Același joc înregistrează reporturi și la alte două categorii: peste 474.200 de lei, echivalentul a peste 88.800 de euro, la categoria a II-a, și peste 39.800 de lei la categoria a III-a.

La Noroc Plus, suma cumulată rămasă în joc depășește 56.400 de lei.

Ce premii sunt disponibile la Loto 5/40 și Super Noroc

Pentru tragerea de duminică, la Loto 5/40, categoria I, este disponibil un report de peste 345.200 de lei, echivalentul a peste 64.600 de euro.

La Super Noroc, reportul de categoria I depășește 527.400 de lei, respectiv peste 98.700 de euro.

În total, reporturile anunțate de Loteria Română pentru cele șase jocuri și categoriile menționate depășesc 8,13 milioane de lei.

Sumele reprezintă reporturile existente înaintea extragerilor programate pentru duminică, iar eventualele câștiguri vor depinde de rezultatele acestora și de biletele participante.

Peste 17.100 de câștiguri acordate la tragerile precedente

Loteria Română a precizat că, la extragerile desfășurate joi, 5 noiembrie, au fost acordate peste 17.100 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

Printre premiile obținute la tragerile precedente se numără un câștig de 85.007,50 de lei, înregistrat la categoria a II-a a jocului Loto 5/40.

Potrivit instituției, biletul câștigător a fost jucat online, prin platforma oficială bilete.loto.ro.

Noile extrageri de duminică, 8 noiembrie, sunt programate începând cu ora 18:30, când vor fi stabilite numerele câștigătoare pentru toate cele șase jocuri organizate de Loteria Română.