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Marele câștigător la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de peste 3,32 milioane de euro. Joacă de mai bine de 20 de ani

Câștigătorul premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 17,76 milioane de lei, s-a prezentat luni, 26 octombrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul.
Marele câștigător la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de peste 3,32 milioane de euro. Joacă de mai bine de 20 de ani
Sursa foto: Loteria Română
Oana Antipa
26 oct. 2026, 14:50, Social
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Bărbatul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și spune că joacă la loto de mai bine de două decenii.

Un bilet de 24,50 de lei i-a adus peste 3,32 milioane de euro

Premiul, în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 din 22 octombrie.

Biletul norocos a costat numai 24,50 de lei și a fost jucat online, printr-o aplicație mobilă.

Potrivit Loteriei Române, jucătorul a completat trei variante simple la Loto 6/49.

Joacă de peste 20 de ani

Câștigătorul este din județul Prahova și are aproximativ 50 de ani. Acesta le-a povestit reprezentanților Loteriei că participă la jocurile loto de peste două decenii.

În ultimii ani, bărbatul a ales să joace online și a mizat constant pe aceleași numere, despre care spune că au o semnificație personală pentru el.

Până la lovitura de peste 17,7 milioane de lei, norocul său fusese însă mult mai modest. Bărbatul a declarat că, de-a lungul anilor, obținuse doar câștiguri mici.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga”

După ce și-a revendicat premiul, câștigătorul a transmis și un mesaj celorlalți participanți la jocurile Loteriei.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a declarat acesta, potrivit Loteriei Române.

Deși a devenit milionar în urma extragerii din 22 octombrie, bărbatul spune astfel că intenționează să continue să joace.

Identitatea sa va rămâne însă secretă, deoarece câștigătorul și-a exprimat dorința să rămână anonim.

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