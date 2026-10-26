Marele câștigător la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de peste 3,32 milioane de euro. Joacă de mai bine de 20 de ani

Bărbatul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și spune că joacă la loto de mai bine de două decenii.

Un bilet de 24,50 de lei i-a adus peste 3,32 milioane de euro

Premiul, în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 din 22 octombrie.

Biletul norocos a costat numai 24,50 de lei și a fost jucat online, printr-o aplicație mobilă.

Potrivit Loteriei Române, jucătorul a completat trei variante simple la Loto 6/49.

Joacă de peste 20 de ani

Câștigătorul este din județul Prahova și are aproximativ 50 de ani. Acesta le-a povestit reprezentanților Loteriei că participă la jocurile loto de peste două decenii.

În ultimii ani, bărbatul a ales să joace online și a mizat constant pe aceleași numere, despre care spune că au o semnificație personală pentru el.

Până la lovitura de peste 17,7 milioane de lei, norocul său fusese însă mult mai modest. Bărbatul a declarat că, de-a lungul anilor, obținuse doar câștiguri mici.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga”

După ce și-a revendicat premiul, câștigătorul a transmis și un mesaj celorlalți participanți la jocurile Loteriei.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a declarat acesta, potrivit Loteriei Române.

Deși a devenit milionar în urma extragerii din 22 octombrie, bărbatul spune astfel că intenționează să continue să joace.

Identitatea sa va rămâne însă secretă, deoarece câștigătorul și-a exprimat dorința să rămână anonim.