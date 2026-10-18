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Marele premiu la Joker, câștigat duminică. Un jucător a luat peste 1,87 milioane de euro cu un bilet jucat online

Premiul cel mare la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat la tragerea de duminică, 18 octombrie. Biletul norocos a fost jucat online și a costat 987,50 de lei.
Marele premiu la Joker, câștigat duminică. Un jucător a luat peste 1,87 milioane de euro cu un bilet jucat online
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandra Pandrea
Andreea Tobias
18 oct. 2026, 21:27, Social
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Câștigătorul a luat 10.004.076,02 lei, adică peste 1,87 milioane de euro, anunță Loteria Română. Biletul a fost cumpărat de pe platforma online bilete.loto.ro.

Jucătorul a completat biletul cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, a jucat 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Al treilea mare premiu din acest an

Este al treilea câștig de categoria I la Joker în 2026. Ultima dată, premiul cel mare fusese câștigat pe 14 iunie și avea o valoare de 3.565.252,21 lei.

Potrivit regulamentului jocurilor de tip loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

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