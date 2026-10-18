Marele premiu la Joker, câștigat duminică. Un jucător a luat peste 1,87 milioane de euro cu un bilet jucat online

Câștigătorul a luat 10.004.076,02 lei, adică peste 1,87 milioane de euro, anunță Loteria Română. Biletul a fost cumpărat de pe platforma online bilete.loto.ro.

Jucătorul a completat biletul cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, a jucat 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Al treilea mare premiu din acest an

Este al treilea câștig de categoria I la Joker în 2026. Ultima dată, premiul cel mare fusese câștigat pe 14 iunie și avea o valoare de 3.565.252,21 lei.

Potrivit regulamentului jocurilor de tip loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.