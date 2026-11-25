Bărbatul din Carolina de Nord a câștigat acum puțin peste 407.000 de dolari.

În luna martie a anului 2022, el a obținut puțin peste 109.000 de dolari după ce a câștigat la loterie, potrivit The Independent.

De data aceasta, biletul pentru care a plătit doar 20 de dolari i-a adus o sumă cu mult mai mare.

„S-a întâmplat din nou”, a declarat acesta pentru Loteria Educațională din Carolina de Nord.

„Nu am dormit, am fost treaz toată noaptea”, a adăugat el.

Când a aflat că a câștigat din nou, bărbatul a explicat că i-au „tremurat picioarele”.

El s-a dus luni la sediul Loteriei din Carolina de Nord pentru a-și revendica premiul. După impozitare, a luat acasă aproximativ 293.000 de dolari.

Cu câștigurile sale, el a spus că intenționează să cumpere o mașină nouă.

Victoria sa vine pe fondul unei serii de succese în Carolina de Nord. În altă parte a statului american, un bărbat a transformat un bilet de 1 dolar într-un câștig de 1.037.846 de dolari, potrivit sursei citate.