Garda de Coastă a SUA a precizat că la bordul aeronavei Cessna Centurion 210 se aflau doar cele șase persoane date dispărute.

Autoritățile au primit un apel marți în jurul orei 15:45, după ce FAA a pierdut comunicarea cu aeronava, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului Mobil al Gărzii de Coastă a SUA pentru CNN.

Echipajele mobilizate la fața locului au găsit trei veste de salvare, o plută de salvare și cabina aeronavei, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Datele de urmărire a zborului arată că Cessna 210 zbura de la New Orleans la Fort Myers, Florida.

La aproximativ 30 de minute după decolare, în timp ce se afla la o altitudine de aproximativ 2.600 de metri, avionul s-a prăbușit brusc spre apă, potrivit site-ului Flightradar24.

Aeronava se scufunda cu aproximativ 5.500 de metri pe minut, adică cu aproximativ 320 km/h, în ultimele secunde înainte ca datele de urmărire să înceteze.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor va conduce ancheta privind accidentul, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Horn Island este o insulă îndepărtată, nedezvoltată, situată la aproximativ 12 mile marine de Biloxi, Mississippi, accesibilă doar cu barca privată.

Insula are aproximativ 16 kilometri lungime și doar aproximativ un kilometru lățime. Este o destinație populară de vară pentru locuitorii statului Mississippi, potrivit aceleiași surse.