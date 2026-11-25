Potrivit administrației americane, întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte va avea loc spre sfârșitul după-amiezii la Palm Beach, Florida.

Întâlnirea este programată să aibă loc după ce Trump s-a întâlnit săptămâna trecută în Asia cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping, notează Reuters.

În timpul summitului, președintele SUA s-a referit la Putin și Xi drept „prietenii” săi. Întâlnirea sa cu liderul rus a atras critici atât din partea aliaților europeni ai Washingtonului, cât și a democraților americani.

Rutte a încercat în repetate rânduri să destindă tensiunile din cadrul NATO și să mențină sprijinul pentru Trump.

Mai mult, el a declarat că întâlnirile dintre liderii marilor puteri nucleare sunt complet normale.

Discuțiile dintre Trump și Rutte vor avea loc pe fundalul eforturilor țărilor europene, cu sprijinul SUA, de a se alătura negocierilor care vizează încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit sursei citate.