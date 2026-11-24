„Sunt mândru să anunț că Campionatul Mondial de Fotbal Feminin FIFA 2031 va avea loc în Statele Unite! După ce a găzduit cea mai de succes Cupă Mondială din istorie, nicio țară nu este mai bine poziționată decât Statele Unite pentru a găzdui cel mai mare eveniment sportiv feminin din istorie”, a scris Donald Trump marți, pe contul său de Truth Social.



Potrivit președintelui american, „Campionatul Mondial de Fotbal Feminin FIFA 2031 va aduce un impact economic generațional Statelor Unite, va dezvolta sportul fotbalului în întreaga noastră țară și în lume și va demonstra excepționalismul Americii”.

„Mulțumesc lui Gianni Infantino și echipei sale minunate pentru că au lucrat pentru a aduce turneul la președintele SUA”, a mai scris liderul de la Casa Albă în postarea sa.

FIFA a confirmat luni că Statele Unite vor co-găzdui Cupa Mondială feminină din 2031 alături de Mexic, Costa Rica și Jamaica, după ce Infantino a precizat că este „singura candidatură” pentru turneu, conform AFP.

Numărul echipelor participante la Cupa Mondială feminină se va extinde la un număr record de 48 în 2031.