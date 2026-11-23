Decizia a fost luată în cadrul Congresului extraordinar al FIFA, desfășurat online, unde cele 211 federații membre au aprobat prin aclamație candidaturile pentru organizarea edițiilor din 2031 și 2035.

Pentru SUA, desemnarea reprezintă o nouă oportunitate de a găzdui cel mai important turneu fotbalistic la nivel mondial. Americanii au organizat în 2026, împreună cu Canada și Mexic, Cupa Mondială masculină, turneu care a avut pentru prima dată 48 de participante. Finala competiției s-a disputat pe 19 iulie, pe stadionul din New York-New Jersey, și a fost câștigată de Spania.

SUA au mai găzduit Cupa Mondială feminină în 1999 și 2003, iar naționala americană a câștigat trofeul pe teren propriu la prima dintre aceste ediții. La nivel internațional, selecționata feminină a Statelor Unite are patru titluri mondiale.

Candidatura pentru ediția din 2031 este una comună, alături de Mexic, Costa Rica și Jamaica. Organizatorii propun 20 de orașe-gazdă, dintre care 14 în SUA, patru în Mexic, unul în Costa Rica și unul în Jamaica.

Turneul din 2031 va marca o schimbare importantă în formatul competiției, numărul participantelor urmând să crească de la 32 la 48. Echipele vor fi împărțite în 12 grupe de câte patru, iar competiția va cuprinde 104 meciuri, față de 64 în actualul format.

De asemenea, FIFA a anunțat luni gazda și pentru ediția din 2035. Organizarea va reveni Regatului Unit, printr-o candidatură comună a Angliei, Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord. Pentru Anglia va fi o premieră. În competiția masculină, englezii au găzduit turneul în 1966, când au câștigat singurul lor titlu mondial.

România, în căutsuarea primei calificări la un Mondial feminin

Extinderea competiției ar putea reprezenta o oportunitate suplimentară și pentru naționala României, care nu a participat niciodată la un turneu final al Cupei Mondiale feminine. Totuși, numărul locurilor rezervate fiecărei confederații pentru ediția din 2031 nu a fost încă stabilit de FIFA.

Șansele României de calificare vor depinde și de repartizarea locurilor europene și de formatul preliminariilor.

Pentru ediția din 2027, programată în Brazilia, Europa beneficiază de 11 locuri directe și de o poziție suplimentară la turneul intercontinental de baraj. România a câștigat grupa C5 a preliminariilor, cu 10 puncte, și s-a calificat în prima rundă a barajului european, însă a fost eliminată de Norvegia, cu scorul general de 0-8.