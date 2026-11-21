Partida s-a disputat pe terenul 8 al complexului Aspire Zone din Doha.

Echipa pregătită de selecționerul Mircea Diaconescu a avut mai multe ocazii de gol, dar nu a reușit să înscrie.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Adan Sanchez, în minutul 55.

În tribune s-a aflat și selecționerul echipei naționale de seniori, Gheorghe Hagi, care a urmărit debutul tinerilor tricolori la competiția mondială.

Cu cine mai joacă România la Campionatul Mondial U17

România participă în premieră la Campionatul Mondial U17, după ce a obținut calificarea din postura uneia dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Următoarele meciuri ale României sunt programate astfel:

24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – România

27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun

La Campionatul Mondial U17 participă 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, avansează în șaisprezecimile de finală.

Lotul României la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis, Spania), Yanis Croitor (Standard Liège, Belgia).

Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskás Akadémia, Ungaria), Daniele Paul (AS Roma, Italia).

Mijlocași: Matei Pădure (Wolfsburg, Germania), Ioan Precup (Villarreal, Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia, Italia).

Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach, Germania), Darius Bota (Csikszereda).

Selecționer: Mircea Diaconescu.