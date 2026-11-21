Harry Kane s-a accidentat în meciul de vineri dintre Bayern München și Köln, în timpul unui contact cu fundașul echipei Köln, Joel Schmied.

Deși a continuat inițial să joace, el a părăsit curând terenul șchiopătând, însoțit de doi fizioterapeuți, după ce a primit îngrijiri medicale.

Clubul a precizat într-un comunicat că Harry Kane a suferit o ruptură a ligamentului sindesmozic la glezna stângă.

„Acest lucru a fost confirmat de o examinare efectuată de departamentul medical al Bayern München. Jucătorul în vârstă de 33 de ani va fi, prin urmare, indisponibil pentru următoarele câteva luni”, se arată în comunicatul citat de AP.

Kane este vedeta incontestabilă a echipei Bayern. De când s-a transferat de la Spurs în 2023, a marcat 156 de goluri în 161 de meciuri oficiale și a câștigat două titluri de campion al Germaniei și Cupa Germaniei.