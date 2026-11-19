Tehnicianul belgian, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluirile joi, în conferința de presă organizată înaintea meciului cu FC Köln, programat vineri, în Bundesliga. Kompany a confirmat că se simte bine și că este pregătit să revină pe banca echipei, după perioada de recuperare.

„Adevărul este că pur și simplu am fost bolnav, așa cum i se poate întâmpla oricui în lunile octombrie sau noiembrie. Poate că nu mi-am ascultat suficient corpul. Nu vreau să minimalizez ce s-a întâmplat. A fost un șoc. Am continuat, deși aveam nevoie de odihnă. Acum este timpul pentru următorul pas”, a declarat antrenorul.

Kompany a fost transportat la spital pe 23 octombrie, după ce s-a prăbușit în timp ce urmărea un antrenament al echipei secunde a clubului Bayern. Medicii au diagnosticat o iritație meningeală, o afecțiune care implică membranele ce învelesc creierul și măduva spinării. În urma căderii, tehnicianul și-a dislocat și umărul stâng.

Belgianul a petrecut șase zile în spital, după care și-a continuat recuperarea la domiciliu. În absența sa, echipa a fost pregătită de secundul Aaron Danks, care a condus-o în cinci partide, obținând patru victorii și un rezultat de egalitate.

Kompany a mulțumit clubului și echipei medicale pentru sprijinul primit în perioada dificilă și a precizat că investigațiile medicale au avut rezultate bune.

„Am fost recunoscător pentru sprijinul primit. A fost o experiență foarte intensă și nouă pentru mine, dar totul a decurs perfect, atât datorită oamenilor din club, cât și medicilor. Am făcut suficiente investigații și, din fericire, nu au existat alte complicații”, a spus tehnicianul.

Victoria cu Atletico Madrid, unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei

Deși nu a putut conduce echipa de pe margine, Kompany a urmărit parcursul lui Bayern din perioada recuperării. Antrenorul a evidențiat în special victoria cu 2-0 obținută în deplasare împotriva lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor.

„A fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea de antrenor, chiar dacă nu am fost prezent. Cred că acest lucru ne va da multă putere. Am mers acolo fără teamă. Iar ceea ce am văzut a fost tot Bayern München. A fost interesant să văd cum s-a descurcat echipa. Dar acum mă bucur că m-am întors”, a mărturisit belgianul.

Antrenorul va reveni pe banca lui Bayern vineri, la partida de pe teren propriu cu FC Köln, programată de la ora 21:30.

Kompany a spus că perioada de patru săptămâni de absență i-a oferit și ocazia de a reflecta asupra modului în care organizează echipa.

„A fost o oportunitate de a mă gândi la organizare și la cum trebuie să continui. Nu ai niciodată ocazia, ca antrenor, să o iei de la capăt în cariera la un club. Pentru mine, aceasta a fost o oportunitate valoroasă. Nu totul a fost negativ”, a explicat tehnicianul.

El a adăugat că își dorește ca lucrurile să revină cât mai repede la normal și că este foarte motivat pentru partida cu FC Köln.

Bayern München ocupă primul loc în Bundesliga, la egalitate de puncte cu Borussia Dortmund, dar cu golaveraj net superior (+20 față de +9).