„Nu exista deloc egoism între Messi, Neymar și mine. Dacă Leo marca un gol, eu și Ney ne bucuram enorm. Dacă marcam eu, Leo și Ney se bucurau la fel de mult. Dacă înscria Ney, noi doi eram la fel de fericiți. Ne înțelegeam perfect. Nu conta cine marca, ci faptul că ajutam echipa”, a povestit Luis Suárez, într-un interviu acordat emisiunii „Tot costa”, de la Catalunya Ràdio.

Fostul atacant a oferit și un exemplu concret al relației dintre cei trei. În sezonul 2015-2016, când se afla în cursa pentru Gheata de Aur europeană, Messi și Neymar i-au cedat executarea unor lovituri de la 11 metri, pentru a-l ajuta să câștige trofeul.

„În ultimele trei-patru meciuri au fost penalty-uri, iar ei îmi spuneau să execut eu, pentru că eram aproape de câștigarea Ghetei de Aur. Asta înseamnă spirit de echipă, să nu fii egoist și să nu te gândești doar la tine, ci și la cum îți poți ajuta colegul. Acest lucru ne-a făcut și mai puternici”, a explicat uruguayanul.

Trio-ul MSN, format din Messi, Suárez și Neymar, a evoluat împreună la Barcelona între 2014 și 2017 și a contribuit la câștigarea Ligii Campionilor în 2015, precum și a altor trofee interne și internaționale. În sezonul 2015-2016, Suárez a înscris 59 de goluri în toate competițiile și a câștigat Gheata de Aur europeană, după ce a marcat 40 de goluri în campionatul Spaniei.

Cum au ajuns Messi și Suárez să-și schimbe pozițiile în atac

În cadrul interviului, fostul internațional uruguayan a explicat și cum s-a produs schimbarea tactică prin care a ajuns să joace în centrul atacului Barcelonei.

„Cu Luis Enrique, Leo juca în rol de fals număr 9, eu evoluam pe o parte, iar Ney pe cealaltă. Antrenorul încerca să ne folosească pentru a ataca spațiile din spatele apărării, dintre fundașul central și cel lateral. Într-un meci disputat în deplasare cu Ajax, Leo s-a retras spre lateral și mi-a spus chiar el: «Grăsuțule, rămâi acolo!». Așa am rămas, a fost ceva spontan”, a rememorat Suárez.

Suárez a mai dezvăluit că el și Messi au încercat să-l convingă pe Neymar să nu plece de la Barcelona în vara anului 2017, când brazilianul a acceptat oferta lui Paris Saint-Germain.

„A fost imposibil să-l convingem. Faptele vorbesc de la sine, până la urmă a plecat, dar am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru ca el să rămână”, a spus uruguayanul.

Luis Suárez nu consideră potrivite comparațiile dintre Lamine Yamal și Lionel Messi

Fostul atacant a comentat și asemănările dintre Lionel Messi și tânărul Lamine Yamal, dar a îndemnat la prudență în privința comparațiilor dintre cei doi fotbaliști.

„Lamine Yamal are 19 ani, iar Messi a câștigat totul. Nu cred că este bine să începem să-i comparăm de la o vârstă atât de fragedă. Va exista suficient timp pentru astfel de comparații, dar să-l egaleze pe Leo va fi practic imposibil, având în vedere tot ceea ce a realizat. Din punctul meu de vedere, este imposibil ca cineva să ajungă la nivelul lui”, a declarat Suárez.

Harry Kane, cel mai bun atacant central al momentului, în opinia lui Suárez

Întrebat dacă există vreun atacant în activitate care să depășească nivelul pe care l-a atins el în perioada de vârf a carierei, uruguayanul l-a indicat pe Harry Kane.

„Harry Kane, care tocmai a câștigat Balonul de Aur, este peste orice alt număr 9 în acest moment. Cifrele și recordurile vorbesc de la sine. Dar eu am considerat întotdeauna și voi considera în continuare că aceste comparații sunt nepotrivite. Nu îmi plac. Fiecare a avut momentul său, propria perioadă, propriul mod de a juca și de a gândi. Sunt vremuri diferite”, a spus fostul atacant.

Suárez a vorbit și despre evoluțiile lui Raphinha la Barcelona, fiind surprins de capacitatea brazilianului de a se adapta pe postul de atacant central, deși nu aceasta este poziția sa obișnuită. Uruguayanul a apreciat viteza, inteligența și capacitatea de finalizare a fotbalistului, despre care a spus că se află într-o perioadă foarte bună.

Suárez continuă la Inter Miami și nu și-a stabilit data retragerii

Ajuns la 39 de ani, Luis Suárez evoluează în continuare la Inter Miami, unde este coechipier cu Lionel Messi. Uruguayanul a declarat că discută cu formația americană despre posibilitatea prelungirii contractului și că nu se gândește încă la retragere.

Acesta a mărturisit că și-ar dori să își încheie cariera alături de Messi.

„Nu știu dacă mă voi retrage înaintea sau după Leo Messi. Deocamdată, vrem să continuăm să câștigăm. Mi-ar plăcea să mă retrag alături de Messi. Poate că va veni momentul în care va trebui să mă retrag înaintea lui, dacă el își păstrează atâta energie pentru a juca”, a spus el.

Suárez a evoluat timp de șase sezoane la Barcelona, între 2014 și 2020, și este al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului, după Messi și César Rodríguez.