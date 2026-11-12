Răsturnare neașteptată în crima tatălui fotbalistului brazilian Rony: o întâlnire intimă și o datorie

Marigerson Barbosa Carneiro, tatăl lui Rony, stătea cu spatele când a fost lovit în gât cu un cuțit de aproximativ 20 de centimetri, relatează Infobae, care citează poliția și presa braziliană. Bărbatul de 72 de ani a fost dus de urgență la un centru medical din Terra Alta, un orășel din nord-estul statului Pará, dar nu a mai putut fi salvat.

Femeia care l-a atacat, Selma Soares Cordovil, de 48 de ani, a fost prinsă în casă, la scurt timp după crimă. Instanța a dispus arestarea ei preventivă. Este acuzată de omor și a fost dusă într-un centru de detenție pentru femei din Ananindeua.

Ce a mărturisit femeia

La audieri, suspecta a recunoscut fapta și, potrivit anchetatorilor, nu a avut nicio remușcare. Ea a declarat că cei doi avuseseră o întâlnire intimă plătită cu aproximativ o săptămână înainte, iar bărbatul nu i-ar fi dat banii promiși. Suma nu a fost făcută publică.

Șefa poliției de omoruri din Castanhal, Marília Macedo, a explicat că între cei doi exista o relație ocazională și că femeia stătea în casa lui de aproape o săptămână. Marigerson i-ar fi promis o sumă de bani, apoi a refuzat să i-o dea. Atunci, femeia a luat un cuțit din casă și l-a atacat. „O singură lovitură a fost suficientă ca să-i ia viața”, a spus Marília Macedo. Poliția încearcă încă să afle dacă cei doi aveau o legătură sentimentală sau doar întâlniri plătite.

Cine este Rony

Marigerson era tatăl biologic al atacantului. Rony s-a născut în Magalhães Barata, o localitate din aceeași regiune, și mergea des la Terra Alta să-și viziteze tatăl. Înainte să ajungă la Santos, a jucat la Palmeiras și la Athletico Paranaense, echipă cu care a câștigat Cupa Braziliei în 2019.

Santos l-a lăsat liber pe o perioadă nedeterminată, ca să poată fi alături de familie. Neymar, colegul lui de echipă, i-a pus la dispoziție avionul privat, iar Rony și cei mai apropiați membri ai familiei au plecat spre Pará chiar în seara crimei.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, atacantul a scris că a primit „una dintre cele mai grele vești din viața mea”. Le-a mulțumit clubului, antrenorului Cuca și lui Neymar, datorită căruia familia a putut ajunge repede în Pará. Priveghiul a fost programat în Magalhães Barata, orașul natal al fotbalistului.