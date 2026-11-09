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Un tânăr de 21 de ani a fost ucis cu un cuțit de tatăl său vitreg, în Caraș-Severin. Mama acestuia a ajuns la spital

Un tânăr de 21 de ani a murit, iar mama sa, în vârstă de 48 de ani, a fost rănită, după ce au fost atacați cu un cuțit de soțul femeii, în locuința lor din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.
Un tânăr de 21 de ani a fost ucis cu un cuțit de tatăl său vitreg, în Caraș-Severin. Mama acestuia a ajuns la spital
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 08:59, Social
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IPJ Caraș-Severin transmite că polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 luni dimineață, la ora 4.38, de o femeie care a anunțat că soțul său i-a atacat pe ea și pe fiul ei, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuință.

Agresiunea a avut loc într-o locuință din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a murit.

Femeia a fost rănită și a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportată la spital.

Agresorul, în vârstă de 40 de ani, se află în custodia poliției. Ancheta este desfășurată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

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