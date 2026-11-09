Un tânăr de 21 de ani a fost ucis cu un cuțit de tatăl său vitreg, în Caraș-Severin. Mama acestuia a ajuns la spital

Un tânăr de 21 de ani a murit, iar mama sa, în vârstă de 48 de ani, a fost rănită, după ce au fost atacați cu un cuțit de soțul femeii, în locuința lor din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.