GTA VI va ocupa până la 212 GB pe consolă. Când începe descărcarea în România și ce trebuie să știe jucătorii

GTA VI va putea fi predescărcat începând de marți, 10 noiembrie, cu nouă zile înaintea lansării oficiale, programată pentru 19 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Rockstar Games, fișierele jocului vor necesita până la 212 GB de spațiu liber, în funcție de consolă.

La ce oră începe descărcarea GTA VI în România

Predescărcarea va fi disponibilă pentru utilizatorii PlayStation 5 și Xbox Series X|S care au achiziționat digital jocul. Pe PlayStation 5, operațiunea începe la miezul nopții, ora locală. Astfel, fanii din România vor putea începe descărcarea în noaptea de luni spre marți, 10 noiembrie, de la ora 00:00.

Pentru consolele Xbox, Rockstar a stabilit o singură oră de pornire la nivel mondial: 00:00 GMT, pe 10 noiembrie. În România, aceasta corespunde orei 02:00. Predescărcarea permite transferarea fișierelor înainte de ziua lansării, astfel încât jucătorii să nu fie nevoiți să descarce atunci întregul joc. Accesul la GTA VI va fi însă permis abia pe 19 noiembrie, la miezul nopții, ora locală.

Cât spațiu trebuie eliberat pentru GTA VI

Cei 212 GB anunțați de Rockstar reprezintă spațiul maxim necesar, dimensiunea putând varia în funcție de dispozitiv. Pentru cei care au mai multe jocuri de mari dimensiuni instalate, pregătirea consolei ar putea însemna ștergerea unor titluri sau mutarea lor pe un dispozitiv de stocare compatibil. Compania recomandă verificarea spațiului disponibil înainte de începerea descărcării.

Pentru comparație, Red Dead Redemption 2, un alt hit Rockstar, are nevoie de aproximativ 105 GB de spațiu, potrivit Radio Times. GTA VI poate ajunge astfel la aproape dublul acestei dimensiuni. Dimensiunea mare nu indică însă, de una singură, calitatea graficii sau performanțele jocului. Spațiul ocupat depinde de numeroase elemente, inclusiv de fișierele audio, texturile și modul de comprimare a datelor.

GTA VI nu va avea disc în cutie

O altă informație confirmată de Rockstar îi privește pe cei care preferă să cumpere jocurile din magazine. Versiunile fizice GTA VI vor fi comercializate în cutii care conțin un cod de descărcare, nu un disc.

Aceste ediții urmează să fie disponibile începând cu 12 noiembrie, astfel încât și cumpărătorii lor să poată instala jocul înainte de lansare. Prin urmare, achiziționarea unei cutii nu elimină necesitatea unei conexiuni la internet și nici spațiul de stocare cerut pentru versiunea digitală.

Ce experiențe îi așteaptă pe jucători în GTA VI

Acțiunea noului titlu Rockstar se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida, și include o versiune modernă a orașului Vice City. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, două personaje care ajung implicate într-o conspirație criminală după ce o acțiune aparent simplă ia o turnură neașteptată.

GTA VI va fi lansat inițial pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Rockstar nu a anunțat deocamdată o dată oficială pentru o versiune de PC. Compania a pregătit și un material suplimentar pentru fani. Pe 19 noiembrie, o ilustrație cu imaginea oficială a jocului și harta statului Leonida vor putea fi descărcate gratuit, în format pentru imprimare, de pe site-ul Rockstar.