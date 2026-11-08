Pragul minim pentru referendumul de la Rășinari privind exploatările miniere a fost atins. Prezență de 49,88% la ora 21:00

Pragul minim, de 1.330 de votanți, a fost atins puțin înainte de ora 15. Secțiile de votare rămân deschise până la ora 23:00.

Potrivit Ora de Sibiu, locuitorii din Rășinari își exprimă votul privind exploatările miniere pe raza administrativ-teritorială a comunei.

De la ce a pornit referendumul

Consultarea a pornit de la proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra, al companiei Mineral Proiect Invest.

Cele mai multe voturi s-au strâns între orele 12:00 și 13:00, când au mers la urne 252 de localnici. Între orele 20:00 și 21:00, au mai votat doar 36, cel mai mic număr de la prima oră a dimineții.

Femeile sunt majoritare la urne: 1.182 de votante, față de 1.028 de bărbați. Cea mai activă categorie de vârstă este cea între 45 și 64 de ani, cu 931 de votanți, peste 42% din total. Urmează vârstnicii de peste 65 de ani (429), cei între 35 și 44 de ani (422), cei între 25 și 34 de ani (238) și tinerii între 18 și 24 de ani (190).

Diferența dintre femei și bărbați vine aproape în întregime de la votanții de peste 45 de ani. Peste 65 de ani au votat 260 de femei și doar 169 de bărbați. Sub 45 de ani, numărul femeilor și al bărbaților care au votat este aproape egal.

Din totalul votanților, 2.171 au votat pe listele permanente, 38 pe listele suplimentare, iar o persoană a solicitat urna mobilă.

Referendumul, aprobat la finalul lunii septembrie

Referendumul a fost aprobat de Consiliul Local pe 30 septembrie, după o ședință tensionată în care localnicii au cerut să decidă ei, iar data votului a fost fixată pentru 8 noiembrie.

La începutul lunii, Primăria Rășinari a emis cu răspuns negativ certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu, invocând tocmai procedura referendumului.

Votul are caracter consultativ, însă primarul Bogdan Bucur a spus că administrația va respecta rezultatul, potrivit sursei citate.