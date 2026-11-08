Incendiu la o hală din Isaccea: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor / În zonă erau depozitate și materiale chimice

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din orașul Isaccea, în apropierea căreia erau depozitate și materiale chimice.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autoscară din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Pentru sprijinrea forțelor de intervenție, în sprijinul pompierilor de la Detașamentul Tulcea a fost trimis un echipaj format din cinci subofițeri, cu o autospecială de stingere, din cadrul Secției de Pompieri Măcin.

Până la sosirea echipajelor profesioniste, incendiul a fost localizat și lichidat de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea.

La momentul actual, pompierii tulceni acționează pentru lichidarea tuturor focarelor și verifică hala pentru a elimina orice pericol de reaprindere.

În hală erau depozitate nuci și alte cereale, iar în curte se afla îngrășământ depozitat la o distanță relativ mică de locul unde s-a produs incendiul.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o sobă utilizată pentru uscarea nucilor.