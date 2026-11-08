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Incendiu la o hală din Isaccea: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor / În zonă erau depozitate și materiale chimice

Duminică seara, un incendiu a izbucnit în orașul Isaccea la o hală unde erau depozitate cereale. Pompierii intervin pentru lichidarea focului.
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Ioana Târziu
08 nov. 2026, 19:24, Social
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Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din orașul Isaccea, în apropierea căreia erau depozitate și materiale chimice.

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La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autoscară din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Pentru sprijinrea forțelor de intervenție, în sprijinul pompierilor de la Detașamentul Tulcea a fost trimis un echipaj format din cinci subofițeri, cu o autospecială de stingere, din cadrul Secției de Pompieri Măcin.

Până la sosirea echipajelor profesioniste, incendiul a fost localizat și lichidat de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea.

La momentul actual, pompierii tulceni acționează pentru lichidarea tuturor focarelor și verifică hala pentru a elimina orice pericol de reaprindere.

În hală erau depozitate nuci și alte cereale, iar în curte se afla îngrășământ depozitat la o distanță relativ mică de locul unde s-a produs incendiul.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o sobă utilizată pentru uscarea nucilor.

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