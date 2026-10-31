Prima pagină » Social » Copil de un an, înjunghiat de un altul, în vârstă de trei ani, cu un cuțit, în Dâmbovița. Copiii erau lăsați în grija unei adolescente de 15 ani

Copil de un an, înjunghiat de un altul, în vârstă de trei ani, cu un cuțit, în Dâmbovița. Copiii erau lăsați în grija unei adolescente de 15 ani

Un copil de un an a fost înjunghiat cu un cuțit de un alt minor de trei ani, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Aceștia erau în grija unei adolescente de 15 ani.
Copil de un an, înjunghiat de un altul, în vârstă de trei ani, cu un cuțit, în Dâmbovița. Copiii erau lăsați în grija unei adolescente de 15 ani
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 15:19, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

IPJ Dâmbovița anunță că incidentul a avut loc vineri într-o locuință din comuna Mpnești.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că minorul de un an a fost agresat cu un cuțit de către un alt minor, de 3 ani.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că cei doi copii s-ar fi aflat în grija unei tinere, de 15 ani, sora celui de 3 ani.

„Pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an”, transmite IPJ Dâmbovița.

Copilul rănit a fost dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot.

A fost informată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tututor împrejurărilor producerii evenimentului.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
GSP a fotografiat protocolul tematic de la Rapid - Csikszereda: păianjeni, cranii și schelete pe mese
GSP.ro
Ambasadorul Poloniei în România a demisionat pe fondul crizei politice de la Varșovia
Gandul
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Cancan
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Prosport
Emil-Andrei Burloi, elev medaliat cu aur la olimpiada europeană de inteligență artificială: „Este foarte important să fim atenți ca AI-ul să nu ne scape de sub control”
Libertatea
De ce nu e bine să „deranjezi” un furuncul. Atenție, pot apărea complicații grave!
CSID
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor