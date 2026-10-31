Copil de un an, înjunghiat de un altul, în vârstă de trei ani, cu un cuțit, în Dâmbovița. Copiii erau lăsați în grija unei adolescente de 15 ani

IPJ Dâmbovița anunță că incidentul a avut loc vineri într-o locuință din comuna Mpnești.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că minorul de un an a fost agresat cu un cuțit de către un alt minor, de 3 ani.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că cei doi copii s-ar fi aflat în grija unei tinere, de 15 ani, sora celui de 3 ani.

„Pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an”, transmite IPJ Dâmbovița.

Copilul rănit a fost dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot.

A fost informată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tututor împrejurărilor producerii evenimentului.