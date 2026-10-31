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Copil născut în autobuz în Italia / Șoferița și pasagerele au ajutat-o pe mamă să nască

Un băiețel a venit pe lume într-un autobuz din Bologna, în dimineața zilei de vineri. Mama a fost ajutată de șoferița mijlocului de transport și de două pasagere, care au intervenit până la sosirea echipajului medical. Atât femeia, cât și nou-născutul sunt în stare bună.
Copil născut în autobuz în Italia / Șoferița și pasagerele au ajutat-o pe mamă să nască
Corriere della Sera
Luiza Moldovan
31 oct. 2026, 04:44, Life-Inedit
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Incidentul s-a petrecut puțin după ora 9:00, în zona Via Saffi, în apropierea spitalului Maggiore. Travaliul a avansat rapid, iar femeia nu a mai ajuns la spital înainte de naștere, potrivit Corriere della Sera.

Cele două pasagere și conducătoarea autobuzului au încercat să o liniștească și au ajutat-o în timpul nașterii.

După ce copilul a venit pe lume, șoferița, Niurka Roman, i-a oferit fularul său pentru a-l proteja de frig.

„Totul s-a întâmplat foarte repede”

Pasagerii au contribuit și ei cu obiecte personale, iar una dintre femeile aflate în autobuz a ajutat la îngrijirea mamei și a nou-născutului.

A fost un eveniment cu totul neașteptat. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a povestit Niurka Roman pentru publicația Corriere di Bologna. Șoferița, originară din Cuba, lucrează de trei ani pentru compania de transport public Tper.

Femeia a spus că pasagerii au reacționat imediat: unii au încurajat-o pe mamă, alții au ținut copilul sau au oferit sfaturi bazate pe propriile experiențe. Momentul a fost unul emoționant pentru toți cei aflați în autobuz.

Mi-am pus la dispoziție fularul pentru a ține copilul la cald, după ce a scos primul țipăt”, a povestit șoferița.

La scurt timp, echipajul medical de urgență a ajuns la autobuzul oprit

Mama și băiețelul au fost preluați de salvatori și transportați la spitalul Maggiore pentru primele consultații. Potrivit presei italiene, amândoi sunt bine.

Compania Tper a felicitat-o pe conducătoarea autobuzului pentru modul în care a gestionat situația până la sosirea personalului medical și le-a transmis urări de bine mamei și copilului, care „și-a început călătoria vieții într-un autobuz”.

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