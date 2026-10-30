Excremente de animale în fața primăriei din Torino, licee blocate și metrou închis la Napoli. Grevă generală în Italia

Două butoaie cu excremente de animale au fost golite vineri dimineață în fața primăriei din Torino, chiar în piața de pornea cortegiul.

Din camionul aflat în fruntea marșului, un vorbitor le-a vorbit manifestanților despre „viitorul de rahat” pe care îl pregătesc autoritățile și a spus că răspunsul este „alt rahat”.

Greva generală în Italia a fost convocată de sindicatul de bază USB și se desfășoară în peste 50 de orașe, potrivit agenției ANSA.

Licee baricadate și vitrine acoperite

La Bologna, ziua a început cu școlile închise de elevi. Grupuri de liceeni au blocat intrările la liceele Copernico, Minghetti, Fermi, Arcangeli, Laura Bassi și Righi, dar și la Institutul agrar Serpieri. La Liceul Galvani, elevii au împins tomberoane în fața ușilor. De la mai multe școli au pornit apoi cortegii care s-au alăturat marșului sindicatelor din Piazza Maggiore.

În centrul orașului, comercianții și-au acoperit vitrinele cu panouri de protecție.

Metroul din Napoli, închis o oră

La Napoli, câteva mii de oameni, studenți, muncitori și familii cu copii, s-au strâns lângă gara centrală. Din motive de ordine publică, stația Garibaldi a liniei 1 de metrou a fost închisă aproximativ o oră, apoi a fost redeschisă.

Îmbrânceli la Torino, orașe blindate

La Torino, un grup de manifestanți a forțat un cordon al poliției ca să se alăture marșului principal, iar agenții s-au retras câteva sute de metri. Marșul a continuat apoi fără alte tensiuni.

Ministerul de Interne a anunțat că va „izola violenții”, după devastările de la Milano și Roma din 17 și 18 octombrie. Centrul orașului Milano și zona Colosseumului din Roma se află sub pază.

Peste 2.000 de manifestanți au mărsăluit atât la Palermo, cât și la Pisa, iar la Trieste și Livorno protestatarii s-au adunat la intrările în port.

Ce se întâmplă cu trenurile și autobuzele

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a semnat pe 27 octombrie un ordin care obligă amânarea grevei în transporturi, invocând perioada din jurul Zilei Morților, în care legea italiană limitează grevele în serviciile esențiale. Cei care protestează riscă amenzi de până la 1.000 de euro.

Sindicaliștii au numit ordinul „ilegitim” și a anunțat că nu îl vor respecta.

Majoritatea companiilor s-a conformat. Trenitalia, Trenord, ATM din Milano, ATAC din Roma și ACTV din Veneția au anunțat amânarea grevei.

Dimineața, la Bologna și în Calabria nu a fost anulat niciun tren, iar la Milano și Napoli metroul circulă normal. În orașele cu cortegii, unele linii de autobuz și tramvai sunt deviate.