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Angajații ELCEN protestează în fața Ministerului Energiei. Sindicaliștii amenință cu greva generală

Câteva sute de angajați ai Electrocentrale București (ELCEN) protestează în fața Ministerului Energiei, nemulțumiți de blocarea majorărilor salariale și de limitarea negocierilor colective. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor soluții din partea autorităților, ar putea declanșa greva generală, cu riscul opririi centralelor în sezonul rece.
Angajații ELCEN protestează în fața Ministerului Energiei. Sindicaliștii amenință cu greva generală
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Miron
08 oct. 2026, 14:56, Social
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Angajații ELCEN s-au adunat joi, începând cu ora 14.00, în fața Ministerului Energiei, unde cer deblocarea memorandumului privind creșterea cheltuielilor salariale. Protestatarii susțin că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și solicită posibilitatea de a negocia salariile în funcție de situația financiară a companiei.

Protestul este organizat de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB), care a estimat participarea a cel puțin 500 de angajați ELCEN.

Sindicaliștii avertizează că ar putea declanșa greva generală

Reprezentanții angajaților reclamă că discuțiile cu autoritățile au fost doar formale în ultima perioadă și că revendicările lor au rămas fără soluții concrete.

Sindicaliștii au avertizat că protestele vor continua dacă Guvernul nu răspunde solicitărilor, iar acțiunile ar putea culmina cu o grevă generală.

O măsură de acest fel ar putea afecta funcționarea centralelor în sezonul rece, când cererea de energie termică este ridicată.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România și asigură aproximativ 90% din producția de energie termică a Bucureștiului, conform datelor publicate de companie.

Proteste anunțate și la Iași și Constanța

Acțiunea din București face parte dintr-o serie de proteste organizate de sindicatele afiliate Federației Naționale a Energeticienilor din România.

La Iași, Sindicatul Energia Iași a programat o manifestație între orele 15.00 și 17.00, în incinta societății, iar la Constanța, angajații termocentralei au anunțat un protest începând cu ora 15.30.

Revendicările sindicaliștilor sunt legate și de restricțiile privind cheltuielile salariale prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 89/2025.

Federația susține că angajații trebuie să poată negocia salariile în funcție de posibilitățile economice ale fiecărei companii, fără ca aceste negocieri să fie blocate prin restricții bugetare.

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