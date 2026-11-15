ELCEN a repus în funcțiune CET București Vest. Centrala livrează agent termic pentru Capitală

Electrocentrale București (ELCEN) anunță că „CET București Vest a fost repusă în funcțiune în deplină siguranță, realizându-se cu succes conectarea la Sistemul Energetic Național”. Anunțul a fost făcut duminică.

„Compania își respectă astfel angajamentul ferm asumat încă din vara acestui an privind pornirea centralei la data de 15 noiembrie 2026. Odată cu pornirea centralei, ELCEN livrează energie termică până la limita de proprietate (gardul centralei). Pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în mod optim la consumatorii finali, rămâne esențială corelarea strânsă cu eforturile de preluare și distribuție din rețeaua aflată în proprietatea Municipiului București și operată de Termoenergetica, în special în contextul provocărilor generate de șantierele extinse din Capitală și de starea generală a infrastructurii de transport”, a transmis ELCEN.

ELCEN: repornirea a fost o provocare fără precedent

Potrivit Electrocentrale București, repornirea a reprezentat o provocare fără precedent.

„Readucerea în funcțiune a CET București Vest, după avariile majore provocate de incendiile din primăvara acestui an (aprilie–mai 2026), a reprezentat o provocare inginerească și logistică fără precedent. Lucrări de o asemenea complexitate — care în condiții normale ar fi durat aproximativ un an și jumătate — au fost comprimate și gestionate într-un interval de doar 6 luni, astfel încât toate intervențiile critice necesare pornirii în siguranță a centralei să fie încheiate la termenul asumat de 15 noiembrie, protejând locuitorii arondați în sezonul rece și susținând stabilitatea Sistemului Energetic Național”, mai scrie în comunicat.

Celelalte lucrări de refacere completă a tuturor instalațiilor afectate de incendiile din primăvară „continuă în ritm susținut și vor fi finalizate până la finalul acestui an”, a adăugat ELCEN.

Explicații pentru incidentele din primăvară

Incidentele din aprilie–mai 2026 au survenit la echipamente cu o vechime de peste trei până la cinci decenii. Este vorba despre transformatoare din anii 1994–1995 și stații electrice din anii 1972–1975, modernizate în anii 2000.

„Ce s-a realizat concret pentru repornirea sigură a centralei: Refacerea infrastructurii critice de transformare și alimentare, refacerea instalațiilor electrice de 6 kV și 0,4 kV necesare pornirii; repararea și montarea unui transformator de putere; achiziția unui nou transformator de putere care va asigura o soluție de rezervă pentru alimentarea serviciilor generale, contribuind la creșterea siguranței în exploatare”, au mai comunicat cei de la ELCEN.

În plus, înainte de repornire, centrala și echipamentele au fost atent verificate în cadrul unor teste.