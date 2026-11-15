Gândul: Patronul localului în care Bolojan și-a măritat fiica este milionar din contracte cu Primăria Oradea

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, s-a măritat sâmbătă, 14 noiembrie, cu antreprenorul Daniel Bota, fost fotbalist și, așa cum îl descrie presa locală, fost coleg de liceu al miresei. Potrivit Gândul, este vorba despre sala de evenimente „Palazzo Grand Hall”, proaspăt deschisă în luna mai a acestui an, pe care proprietarii o descriau, în momentul inaugurării, drept „un palat regal”. De altfel, oamenii din spatele maiestuosului „palazzo” sunt soții Natalia și Gheorghe Dumitru Neag, ale căror afaceri nu se limitează doar la domeniul HoReCa. Aceștia sunt implicați, printre altele, în contracte uriașe cu autoritățile locale din Bihor.

Rude, parteneriate și încrengături politice

Firma care operează „Palazzo Grand Hall” din Oradea este Balearia Food SRL, deținută în proporții egale de Gheorghe Dumitru Neag și de Adrian-Dănuț Țeț. Acesta din urmă poarte numele de familie al lui Beniamin Țeț, nimeni altul decât cumnatul primarului Oradei, liberalul Florin Birta, unul dintre colaboratorii de cursă lungă ai fostului premier Ilie Bolojan, scrie ebihoreanul.ro.

Gheorghe Dumitru Neag, proprietarul Palazzo, care a ocupat funcția de consilier județean din partea PNL între anii 2016 și 2024, este proprietarul mai multor firme care au sediul social pe Strada Ciheiului, nr. 67, Oradea, adică adresa unde se află sala de evenimente care găzduiește nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

Proprietarul Palazzo, contracte de sute de milioane de lei cu Primăria Oradea, în parteneriat cu alte firme

Una dintre firmele deținute de Gheorghe Neag este Flodor Transcom SRL, unul dintre principalii jucători în domeniul de construcții la nivelul județului Bihor, cu contracte în valoare de peste 200 de milioane de lei obținute doar în anul 2026, în colaborare cu alte firme, prin licitații publice organizate de municipalitate, conform datelor furnizate de platforma termene.ro.

Pe de altă parte, datele din sistemul electronic de achiziții publice arată că același Neag, proprietar al firmei Flodor, a obținut, prin procedură de achiziții normale și simplificate contracte în valoare de aproximativ 183 de milioane de lei. Suma este mult mai mare deoarece contractele nu au fost câștigate în mod singular de firmele lui Neag, ci în parteneriat cu alte companii, deci au împărțit veniturile.

În 2025, chiar Primăria Oradea, condusă de Florin Birta, considerat moștenitorul lui Ilie Bolojan, se lăuda cu o alocare de 55 de milioane de lei pentru reconstruirea unor parcuri. Ca o coincidență – sau nu – toate contractele au fost câștigate de aceeași companie – Flodor Transcom SRL, cu excepția unuia, care i-a revenit firmei Nord Conforest S.A.

Nord Conforest, este, de altfel, un partener de achiziții publice al Flodor.

De asemenea, Dumitru Neag, tatăl lui Gheorghe Neag, a fost unul dintre administratorii firmei Flodor Transcom și, totodată, proprietarul Asfamixt, firmă care a obținut contracte uriașe de la Consiliul Județean Bihor în perioada în care instituția era condusă de liberalul Radu Țîrle, unul dintre rivalii actualului lider PNL, Ilie Bolojan, în perioada 2011-2012.

Nu în ultimul rând, un alt asociat al lui Gheorghe Dumitru Neag, cu care fostul consilier județean colaborează în cadrul Cooperativei Agricole Mirtilus Transilvania, este Andreea Mălan, fiica actualului președinte al Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.