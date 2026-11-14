Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei. Ținute de mii de euro

Fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan au avut ținute de câteva mii de euro la nunta Mariei Lucia, fiica fostului premier.

Cele două au venit cu haine și accesorii ale căror prețuri se ridică la aproape 7.500 de euro, potrivit Gândul.

Ce a purtat fosta soție a lui Ilie Bolojan

Floriana Bolojan a avut o geantă tip plic numită „Diamond box clutch”. Aceasta poate costa până la 2.475 de euro, provenind de la un designer din Regatul Unit. De același brand au fost fabricați și pantofii cu toc. Prețul de producător este de 875 de lire.

În total, doar accesoriile purtate de fosta soție a lui Ilie Bolojan au costat peste 3.000 de euro.

Ce a purtat actuala parteneră a președintelui PNL

Ioana Fâșie a venit la nunta fiicei fostului premier purtând o rochie care vinde inclusiv pe site-urile brandurilor de lux. Rochia albastră are o valoare de aproximativ 2.888 de euro.Un comerciant din România vinde aceeași rochie cu 5.500 de lei.

Geanta purtată de partenera lui Ilie Bolojan poate ajunge să coste 960 de euro. Accesoriul este din piele naturală. Pantofii Ioanei Fâșie costă aproximativ 160 de euro.

În total, actuala parteneră de viață a lui Ilie Bolojan a plătit 4.000 de euro pentru ținuta cu care a venit la nunta Mariei Lucia.