UPDATE: Două mesaje RO-Alert în mai puțin de 3 ore | Alertă de dronă în apropiere de Insula Șerpilor. Avioanele F-16, ridicate pentru monitorizare

La nici două ore de la încheierea primei alerte aeriene, a fost dat al doilea mesaj RO-Alert, valabil pentru locuitorii din județul Tulcea.
Autoritățile îi sfătuiesc să se adăpostească și să își păstreze calmul.
Alerta aeriană a fost dată sâmbătă seara, în jurul orei 20:51, atunci când radarele Ministerului Apărării au detectat o dronă în apropierea Insulei Șerpilor, la est.
Autoritățile au confirmat că nu au fost făcute apeluri la 112.
Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, pentru a monitoriza spațiul aerian.
Alerta aeriană a fost oprită după aproximativ 40 de minute, la ora 21:37. Ministerul nu a precizat dacă au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Insula Șerpilor aparține Ucrainei și se află la aproximativ 45 de kilometri de țărmurile României.