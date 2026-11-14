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UPDATE: Două mesaje RO-Alert în mai puțin de 3 ore | Alertă de dronă în apropiere de Insula Șerpilor. Avioanele F-16, ridicate pentru monitorizare

Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost detectată o dronă, în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești pentru monitorizarea spațiului aerian românesc.
UPDATE: Două mesaje RO-Alert în mai puțin de 3 ore | Alertă de dronă în apropiere de Insula Șerpilor. Avioanele F-16, ridicate pentru monitorizare
Sursa foto: MApN
Coralia Frigea
14 nov. 2026, 22:45, Social
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UPDATE 23:19 Un al doilea mesaj RO-Alert, în județul Tulcea

La nici două ore de la încheierea primei alerte aeriene, a fost dat al doilea mesaj RO-Alert, valabil pentru locuitorii din județul Tulcea.

Sursa foto: ISU Tulcea

Autoritățile îi sfătuiesc să se adăpostească și să își păstreze calmul.

Știrea inițială

Alerta aeriană a fost dată sâmbătă seara, în jurul orei 20:51, atunci când radarele Ministerului Apărării au detectat o dronă în apropierea Insulei Șerpilor, la est.

Autoritățile au confirmat că nu au fost făcute apeluri la 112.

Avioanele armatei, ridicate de la Fetești

Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, pentru a monitoriza spațiul aerian.

Alerta aeriană a fost oprită după aproximativ 40 de minute, la ora 21:37. Ministerul nu a precizat dacă au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Insula Șerpilor aparține Ucrainei și se află la aproximativ 45 de kilometri de țărmurile României.

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