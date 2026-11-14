UPDATE: Două mesaje RO-Alert în mai puțin de 3 ore | Alertă de dronă în apropiere de Insula Șerpilor. Avioanele F-16, ridicate pentru monitorizare

UPDATE 23:19 Un al doilea mesaj RO-Alert, în județul Tulcea

La nici două ore de la încheierea primei alerte aeriene, a fost dat al doilea mesaj RO-Alert, valabil pentru locuitorii din județul Tulcea.

Autoritățile îi sfătuiesc să se adăpostească și să își păstreze calmul.

Știrea inițială

Alerta aeriană a fost dată sâmbătă seara, în jurul orei 20:51, atunci când radarele Ministerului Apărării au detectat o dronă în apropierea Insulei Șerpilor, la est.

Autoritățile au confirmat că nu au fost făcute apeluri la 112.

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