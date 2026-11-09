Dronă detectată la câțiva kilometri nord-est de Sulina. Două avioane F-16, ridicate de la sol. A fost emis RO-Alert

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță luni seara că a fost detectată o dronă la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei.

În acest sens, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a transmis MApN.

În plus, la ora 17:19, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Vom reveni cu informații, în funcție de evoluția situației”, a mai spus MApN.

Potrivit ISU Tulcea, până la momentul redactării știrii, nu au fost înregistrate apeluri la 112 care să anunțe o situație de urgență.

Numeroase alerte aeriene în ultima perioadă

În contextul războiului din Ucraina, locuitorii județului Tulcea primesc numeroase alerte aeriene privind posibile incursiuni de drone.

Aceste alerte s-au intensificat în 2026. Cele mai recente mesaje RO-Alert au fost emise duminică, 8 noiembrie 2026, pentru cei din estul județului.

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