Alertă. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea: o țintă aeriană se apropie de România

Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea a fost transmis duminică după-amiază. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Motivul: o țintă aeriană care se apropia de nordul României, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Mesajul primit de locuitori este o „Alertă Extremă”. Oamenii sunt rugați să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Cei care nu au un adăpost trebuie să rămână în casă, departe de geamuri și de pereții exteriori.

A doua alertă în aceeași zi

Alerta vine la aproximativ o oră și jumătate după încheierea primei alarme aeriene din județ. Aceea încetase la ora 15:26.

Radarele MApN au detectat o țintă aeriană la circa 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Ținta era în spațiul aerian al Ucrainei. De la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat două avioane F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană. La ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru estul județului Tulcea.

Ținta a dispărut apoi de pe radar, la est de Sulina. Puțin mai târziu, radarele au detectat o nouă țintă, la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor. De la Mihail Kogălniceanu au decolat atunci două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole.

MApN a anunțat că va reveni cu informații suplimentare.