Kerala, mai mult decât plimbări pe canale. Ayurveda, experiențe locale și un festival spectaculos care atrage turiști în 2027

Statul indian Kerala vrea să atragă mai mulți turiști în 2027 cu experiențele de wellness care sunt bazate pe Ayurveda, cazare în casele localnicilor și festivaluri tradiționale, potrivit unui reportaj Euronews.

Printre evenimentele pe care autoritățile vor să le promoveze cel mai mult în rândul vizitatorilor străini se numără și Onam, sărbătoarea recoltei, care va începe pe 12 septembrie 2027.

Casa plutitoare tradițională, cunoscută sub numele de Kettuvallam, a devenit de mult timp un simbol al turismului din Kerala. Mulți vizitatori aleg această regiune din India pentru a explora rețeaua de canale și lagune, cunoscută sub numele de „backwaters”.

Dar regiunea are mult mai multe de oferit decât plimbările pe apă. Turiștii pot descoperi experiențe de wellness bazate pe Ayurveda, pot locui în casele localnicilor și pot chiar și participa la festivaluri care păstrează tradițiile zonei.

„Kerala este o destinație pentru toată lumea. Dacă veniți în Kerala cu familia, iar fiecare membru are interese diferite, noi avem câte ceva pentru fiecare”, a declarat P.C. Vishnunadh, ministrul Turismului și Culturii din guvernul statului Kerala.

Potrivit acestuia, vizitatorii pot combina mai multe tipuri de experiențe în aceeași vacanță, de la natură și plajă până la cultură și gastronomie.

„Poate veniți pentru a vedea canalele navigabile, dar puteți explora și pădurea, plaja, cultura noastră sau oferta gastronomică, totul se găsește aici”, a adăugat acesta.

Kerala vrea să atragă turiști cu experiențe bazate pe Ayurveda

Autoritatea de turism din Kerala îi încurajează pe vizitatori să descopere oferta de wellness bazată pe Ayurveda în 2027 și în anii următori.

Pentru cei care nu cunosc această practică, Ayurveda este un sistem tradițional de medicină alternativă, cu o istorie de mii de ani în India. Acesta nu se limitează la masaje, ci include și diete speciale, meditație și alte tipuri de terapii.

Potrivit ministrului Turismului și Culturii, turiștii care aleg o stațiune ayurvedică vor beneficia de o evaluare a stării de sănătate, precum și de un plan de tratament adaptat nevoilor lor.

„Dacă alegeți o stațiune ayurvedică, medicii vă vor evalua starea fizică și vor concepe un plan complet de tratament”, a explicat Vishnunadh.

„Este vorba despre wellness, dar nu doar despre masaj; oferim tratamente bazate pe cunoștințe acumulate de-a lungul a mii de ani”, a mai spus acesta.

Cazare în casele localnicilor, o sursă de venit pentru comunități

Un alt aspect care este demn de luat în calcul, dar și o direcție pe Kerala vrea să o dezvolte, este turismul care aduce beneficii directe comunităților locale.

Autoritățile colaborează cu localnicii care vor să își transforme o parte din locuințe în spații de cazare pentru turiști. Aceștia primesc subvenții, participând la programe de instruire.

Ministrul Turismului spune că modelul oferă o alternativă la hotelurile și stațiunile administrate de marile companii, dar și posibilitatea familiilor din regiune să obțină venituri din turism.

„Hotelurile și stațiunile sunt deținute de mari corporații, în timp ce unitățile de cazare în locuințe particulare sunt gestionate de localnici”, a explicat oficialul.

Acesta a mai spus că oamenii care pun la dispoziția turiștilor una sau două camere din propria locuință pot avea astfel o sursă stabilă de venit, devenind parte a rețelei turistice din regiune.

„Sătenii care oferă una sau două camere în propria locuință vor beneficia de un loc de muncă stabil, devenind, totodată, parte a rețelei noastre turistice”, a declarat Vishnunadh.

Onam, festivalul recoltei pe care Kerala vrea să îl facă cunoscut în toată lumea

Autoritatea de turism din Kerala vrea să promoveze în rândul turiștilor străini și festivalul Onam, o sărbătoare tradițională a recoltei, pe care încearcă să o facă mai cunoscută la nivel internațional.

Festivalul durează 10 zile, iar datele sunt stabilite în funcție de calendarul malayalam. Sărbătoarea începe în luna Chingam, care corespunde, de regulă, perioadei dintre august și septembrie. În 2027, Onam va începe pe 12 septembrie.

Evenimentul este cunoscut pentru paradele pline de culoare, dansurile tradiționale, cursele de bărci. Festivalul debutează cu parada Athachamayam, la care participă elefanți și care alegorice, unde sunt prezentate scene din legende istorice și mitologice.

Turiștii pot vedea și dansatori pictați astfel încât să semene cu tigrii, care execută dansuri tradiționale. În aceeași perioadă au loc și cursele de bărci lungi, cunoscute drept „bărci-șarpe”, la care participă sute de concurenți pe râul Pampa.

Pentru cei interesați de gastronomie, unul dintre momentele importante ale festivalului este „Onam sadya”, ospățul tradițional al sărbătorii. Meniul include în special legume de sezon, fiind servit pe frunze de bananier.