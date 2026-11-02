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România vrea să atragă mai mulți turiști germani. Zeci de reprezentanți ai agențiilor de turism vor veni în țară

România își intensifică eforturile de promovare pe piața turistică germană, printr-un nou acord de cooperare semnat cu Asociația Germană de Turism. Aproximativ 60 de reprezentanți ai agențiilor germane vor veni în țară anul viitor.
România vrea să atragă mai mulți turiști germani. Zeci de reprezentanți ai agențiilor de turism vor veni în țară
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Sursa foto: Facebook/Daniel Cătălin Zamfir
Oana Antipa
02 nov. 2026, 16:29, Știrile zilei
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Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și președintele Asociației Germane de Turism (Deutscher Reiseverband – DRV), Albin Loidl, au semnat luni, 2 noiembrie, un protocol destinat dezvoltării relațiilor dintre operatorii turistici din cele două țări.

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Parteneriatul urmărește atragerea unui număr mai mare de vizitatori germani, promovarea destinațiilor românești și crearea unor noi oportunități de afaceri pentru industria turismului.

„Punem hotărât turismul românesc pe harta Germaniei!”, a transmis ministrul Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook, după semnarea documentului.

Șapte zile de vizite și patru trasee turistice în România

Prima inițiativă importantă a parteneriatului va fi organizarea Forumului DRV, programat în septembrie 2027, în România.

Potrivit Ministerului Economiei, evenimentul va reuni aproximativ 60 de reprezentanți ai agențiilor de turism germane, care vor participa la un program de șapte zile.

Acesta va include patru trasee tematice de prezentare a destinațiilor românești, precum și o conferință comună dedicată colaborării dintre operatorii din cele două țări.

Scopul este ca reprezentanții agențiilor germane să cunoască direct oferta turistică locală și să analizeze posibilitatea introducerii unor noi destinații din România în pachetele comercializate turiștilor germani.

Delta Dunării, stațiunile balneare și satele tradiționale, printre atracțiile promovate

Colaborarea vizează inclusiv dezvoltarea unor pachete turistice diversificate, campanii comune de marketing și atragerea vizitatorilor străini pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul de vârf.

„Ne dorim să transformăm interesul industriei turistice germane în parteneriate concrete, investiții și noi produse turistice”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a evidențiat potențialul turistic al României, de la stațiunile balneare și serviciile de wellness până la Delta Dunării, orașele istorice, zonele montane și comunitățile rurale tradiționale.

„Invităm operatorii germani să descopere România și să devină parteneri în dezvoltarea turismului românesc”, a adăugat oficialul.

Delegația germană se află deja în România

Reprezentanții Asociației Germane de Turism efectuează o vizită în România în perioada 1 – 4 noiembrie 2026.

Programul include întâlniri cu oficialii ministerului și cu reprezentanții industriei turistice locale, dar și vizite în destinații care ar putea fi incluse în traseele Forumului DRV de anul viitor.

Autoritățile speră ca această colaborare să contribuie la creșterea vizibilității României pe piața germană și la transformarea interesului tour-operatorilor în rezervări și parteneriate comerciale concrete.

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