O fosilă de 18 milioane de ani, descoperită în Egipt, pune sub semnul întrebării o teorie despre evoluția omului

Descoperirea a fost făcută în situl Wadi Moghra din Egipt, de o echipă de cercetători de la Centrul de Paleontologie a Vertebratelor al Universității Mansoura, relatează publicația britanică The Independent.

Noua specie, denumită Masripithecus moghraensis, a trăit în urmă cu aproximativ 17–18 milioane de ani, în Miocenul timpuriu.

Potrivit specialiștilor, aceasta reprezintă prima specie de maimuță antropoidă fosilă identificată cu certitudine în nordul Africii.

Numele genului provine din asocierea cuvântului arab „Masr”, care desemnează Egiptul, cu termenul grecesc „píthēkos”, care înseamnă maimuță. Denumirea speciei face referire la locul descoperirii.

Ce dezvăluie maxilarele fosilizate despre alimentația primatei

Cercetătorii au recuperat doar fragmente de maxilar, însă acestea prezintă particularități anatomice care diferențiază specia de alte primate din aceeași perioadă.

Printre caracteristicile identificate se numără un canin neobișnuit de mare și molari cu suprafețe de masticație rotunjite și relief pronunțat.

Analiza dentiției sugerează că animalul avea o alimentație predominant bazată pe fructe, dar putea consuma și alimente mai dure, precum nucile sau semințele.

„Studiul interpretează anatomia aparatului masticator ca dovadă a unei alimentații flexibile, bazate în principal pe fructe”, a explicat cercetătoarea Shorouq Al-Ashqar, coautoare a studiului publicat în revista Science.

Această adaptabilitate ar fi permis speciei să supraviețuiască într-o perioadă în care schimbările climatice accentuau caracterul sezonier al mediului din nordul Africii și Peninsula Arabică.

O teorie veche despre originile omului, pusă sub semnul întrebării

Până acum, numeroase ipoteze științifice plasau originile evolutive ale maimuțelor antropoide actuale în estul Africii sau în regiunile apropiate.

Noua descoperire sugerează însă că nordul Africii și Orientul Mijlociu ar fi putut reprezenta regiunea în care a trăit strămoșul comun al tuturor maimuțelor antropoide existente astăzi, inclusiv al oamenilor.

„De-a lungul întregii mele cariere, am considerat probabil ca strămoșul comun al tuturor maimuțelor antropoide actuale să fi trăit în estul Africii sau în apropierea acestei regiuni”, a declarat paleontologul Erik Seiffert, de la Universitatea din California de Sud.

Acesta a precizat că noua fosilă și analizele evolutive realizate de echipă contestă puternic această ipoteză.

Descoperirea este relevantă pentru înțelegerea evoluției grupului Hominoidea, care cuprinde oamenii, cimpanzeii, gorilele, urangutanii și gibonii.

Cercetătorii subliniază că identificarea speciei nu stabilește definitiv locul de origine al strămoșului comun, dar oferă argumente pentru reconsiderarea modelelor evolutive existente.

Viitoarele cercetări paleontologice din nordul Africii și Orientul Mijlociu ar putea aduce noi dovezi despre perioada și regiunea în care au început să se diferențieze principalele ramuri ale acestui grup de primate.