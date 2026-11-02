Cum câștigi încrederea câinelui tău. „Dresorul vedetelor” dezvăluie 10 secrete esențiale

Să ai un câine care te ascultă, merge liniștit în lesă și răspunde atunci când îl chemi nu este doar o chestiune de disciplină. Este, înainte de toate, rezultatul unei relații construite în timp. Iar una dintre cele mai frecvente greșeli ale proprietarilor este să creadă că animalul trebuie să execute comenzile pur și simplu pentru că i se cere.

Dar cum se construiește această relație și ce trebuie să facă un stăpân pentru a câștiga încrederea câinelui său?

Răspunsurile se regăsesc în zece reguli esențiale ale dresajului canin, explicate de Mihai Nae, supranumit „dresorul vedetelor” după ce a lucrat cu câinii mai multor artiști cunoscuți din România. În cei 25 de ani de activitate, a dresat aproximativ 8.000 de câini, printre care și exemplare care au obținut titluri de campion în România și în străinătate.

Iar una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat în tot acest timp este că un câine trebuie să aibă încredere în omul de lângă el, nu să se teamă de acesta.

„Dresajul nu înseamnă supunere prin frică, ci cooperare prin încredere. Un câine educat nu este doar un animal care execută comenzile Șezi!, Culcat! sau Pas!. Este un câine care a învățat să comunice cu omul său, să își gestioneze reacțiile și să se adapteze situațiilor întâlnite în viața de zi cu zi”, explică Mihai Nae.

Specialistul face și o distincție importantă între dresaj și educația canină. Dacă primul îl învață pe câine să răspundă unor comenzi, educația urmărește formarea unui comportament adecvat chiar și atunci când stăpânul nu îi cere explicit să facă ceva.

Încrederea se câștigă, nu se impune

Primul pas în educarea unui câine este să îi câștigi atenția. Nu este suficient să fii proprietarul lui. Animalul trebuie să ajungă să te considere un reper de siguranță, să îți urmărească reacțiile și să își dorească să coopereze.

Această relație se construiește prin timp petrecut împreună, răbdare, comunicare și experiențe pozitive.

„Câinele trebuie convins, nu obligat!”, subliniază Mihai Nae.

De asemenea, dresorul atrage atenția că încrederea nu poate fi cumpărată și nici impusă: „Poți cumpăra un câine, dar încrederea lui trebuie să o câștigi. Iar în dresaj, această încredere face diferența”.

Lesa nu trebuie să fie o pedeapsă

Pentru mulți proprietari, lesa este doar un mijloc de a controla câinele în timpul plimbărilor. În realitate, ea trebuie să devină un instrument de comunicare și siguranță.

Câinele are nevoie să se obișnuiască treptat cu lesa și zgarda, fără să le asocieze cu o experiență neplăcută.

Felul în care stăpânul se mișcă, își schimbă poziția corpului sau folosește lesa transmite semnale pe care animalul învață să le interpreteze.

A pune câinele în lesă doar atunci când se comportă necorespunzător este o greșeală. Lesa trebuie să facă parte firesc din rutina lui, nu să anunțe o pedeapsă.

Cine pe cine plimbă? Cum înveți câinele să nu mai tragă în lesă

Este una dintre cele mai cunoscute situații: stăpânul încearcă să meargă într-o direcție, iar câinele trage hotărât în alta.

Potrivit lui Mihai Nae, acest comportament nu înseamnă că animalul vrea să își supere proprietarul. De cele mai multe ori, câinele este entuziasmat, atras de mirosuri și de tot ceea ce descoperă în jur sau pur și simplu nu a învățat încă să meargă la pas.

Soluția constă în exerciții repetate, consecvență și stabilirea unor repere clare.

Câinele trebuie să învețe să urmărească direcția stăpânului și să își adapteze ritmul de mers. Obiectivul este simplu: omul să își plimbe câinele, nu invers.

Cum înveți câinele să rămână calm în aglomerație

O plimbare prin oraș poate însemna zeci de provocări pentru un câine: mașini, claxoane, biciclete, pisici, oameni necunoscuți sau alți câini.

Pentru a evita reacțiile de teamă ori agitație, animalul trebuie obișnuit treptat cu asemenea situații. Exercițiile încep în medii liniștite și continuă în locuri cu tot mai mulți factori care îi pot distrage atenția.

Scopul nu este ca animalul să ignore complet ceea ce se întâmplă în jur, ci să rămână atent la stăpân chiar și atunci când mediul este aglomerat.

Dresorul recomandă ca exercițiile fără lesă să fie realizate pentru început în spații sigure și controlate, respectând regulile privind folosirea lesei în locurile publice.

Schimbă ritmul și direcția. Câinele va învăța să te urmărească

Un exercițiu aparent banal poate avea rezultate importante: schimbarea ritmului și a direcției în timpul mersului. Când stăpânul accelerează, încetinește sau schimbă direcția, câinele învață să îi urmărească mișcările și să se adapteze.

Recompensele joacă un rol important în acest proces. „Executarea corectă trebuie încurajată și recompensată, astfel încât atenția și disponibilitatea câinelui de a coopera să crească progresiv”, explică Mihai Nae.

Exercițiile sunt utile și pentru persoanele care vor să alerge sau să facă sport împreună cu animalul lor. Activitatea fizică trebuie însă adaptată vârstei, sănătății și condiției fizice a câinelui.

Comanda care îți aduce câinele lângă picior

Trecerea la picior este un exercițiu prin care câinele învață să se așeze în poziția stabilită lângă stăpân.

Deși pare o simplă comandă de disciplină, exercițiul dezvoltă atenția, coordonarea și capacitatea animalului de a răspunde rapid.

Exercițiul este folositor mai ales în timpul plimbărilor, când atenția câinelui poate fi distrasă de alte animale, persoane sau zgomote. Potrivit lui Mihai Nae, „este deosebit de util atunci când dorim să redirecționăm atenția câinelui de la un stimul exterior către conducător”.

Chemarea la apel. Câinele nu trebuie strigat de zece ori

Chemarea la apel este una dintre cele mai importante comenzi pe care trebuie să le învețe un câine.

Atunci când stăpânul spune „Aici!”, animalul trebuie să știe ce are de făcut și să revină prompt.

Pentru aceasta, Mihai Nae recomandă folosirea unei comenzi clare, rostite consecvent, pe un ton care inspiră încredere. Revenirea trebuie asociată cu o experiență plăcută și cu o recompensă motivantă.

O greșeală frecventă este repetarea aceleiași comenzi la nesfârșit. În timp, câinele se poate obișnui să o ignore.

„O comandă bine învățată trebuie să aibă semnificație, nu să devină zgomot de fond”, explică dresorul.

Cum înveți câinele să aștepte fără să plece după tine

Comanda „Așteaptă!” dezvoltă autocontrolul și capacitatea de concentrare.

La început, câinele este învățat să rămână pe loc pentru câteva secunde, în apropierea stăpânului. Treptat, durata și distanța cresc, iar exercițiul poate fi repetat în prezența altor persoane sau animale.

Obiectivul este ca animalul să își păstreze poziția până când primește permisiunea de a se mișca.

Un exemplu de exercițiu avansat prezentat de Mihai Nae este așteptarea în fața unui magazin, fără ca animalul să își părăsească locul atunci când trec oameni sau alți câini.

Este însă un nivel ridicat de pregătire, care presupune exerciții anterioare și un bun autocontrol. Câinii nu trebuie lăsați nesupravegheați în fața magazinelor, chiar dacă au învățat această comandă.

Cum îl înveți să nu mănânce de pe jos sau de la străini

Un câine care mănâncă orice găsește pe stradă poate ajunge în situații periculoase. Tocmai de aceea, refuzul hranei este unul dintre exercițiile importante pentru siguranța animalului.

Pregătirea presupune trei situații distincte, explică Mihai Nae: refuzul alimentelor oferite de necunoscuți, ignorarea hranei găsite pe jos și refuzul alimentelor aruncate peste gard, în cazul câinilor care locuiesc la curte.

Comenzi precum „Lasă!” sau „Fui!” trebuie învățate prin exerciții repetate.

În același timp, câinele trebuie să primească o alimentație corespunzătoare, adaptată vârstei, greutății, stării de sănătate și nivelului de activitate.

Stabilirea unor reguli clare privind locul și modul în care primește hrana ajută la formarea unor obiceiuri corecte.

Un câine bine educat te va asculta și în prezența altor câini

Ultimul principiu privește disciplina de grup. Un câine poate executa impecabil comenzile acasă, dar își poate pierde concentrarea atunci când întâlnește alte animale.

Exercițiile de grup îl învață să rămână atent la propriul stăpân, chiar dacă în apropiere sunt alți câini care primesc comenzi diferite.

În același timp, proprietarii învață să recunoască semnalele comportamentale ale animalelor și să intervină înainte ca o situație să se transforme într-un conflict.

Pregătirea trebuie adaptată temperamentului și experienței fiecărui câine.

Un câine educat nu este cel care știe cele mai multe comenzi

Dincolo de toate aceste exerciții, Mihai Nae insistă asupra unui principiu: relația dintre om și câine contează mai mult decât numărul comenzilor executate.

Un animal poate învăța numeroase exerciții, dar adevărata reușită se vede în situațiile obișnuite, când trebuie să își controleze reacțiile, să răspundă stăpânului și să se adapteze mediului.

„Din punctul meu de vedere, adevărata performanță în dresaj nu constă în numărul comenzilor pe care le cunoaște un câine, ci în capacitatea acestuia de a coopera cu omul care îl conduce, inclusiv în situații dificile”.

În cele din urmă, educația canină nu înseamnă doar să îl înveți pe câine să te asculte, ci și să înveți tu să îl înțelegi.