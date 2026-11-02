Aproape șase mașini iau foc zilnic în România. IGSU avertizează asupra defecțiunilor care pot provoca incendii în sezonul rece

Numărul incendiilor este ușor mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 1.574 de cazuri. Diferența este de numai 19 evenimente, potrivit datelor comunicate luni de IGSU. Instituția atrage atenția că pregătirea mașinii pentru iarnă nu ar trebui să se limiteze la schimbarea anvelopelor.

Mirosul de plastic încins și luminile care pâlpâie, semne de avertizare

O atenție deosebită trebuie acordată instalației electrice, dar și sistemelor de încălzire și ventilație. Defecțiunile acestor componente pot favoriza izbucnirea unui incendiu. Pompierii recomandă verificarea periodică a mașinii într-un service autorizat și remedierea problemelor înainte ca acestea să se agraveze. Există și semne pe care șoferii le pot observa fără o verificare tehnică: miros de plastic încins sau de combustibil, lumini care pâlpâie și siguranțe electrice care se ard în mod repetat.

IGSU avertizează și asupra improvizațiilor la instalația electrică ori a folosirii dispozitivelor de încălzire neomologate. Stingătorul din dotarea autoturismului trebuie să fie funcțional, să se afle în termenul de valabilitate și să poată fi luat rapid în caz de urgență.

Ce trebuie să faci dacă mașina începe să scoată fum

Primul pas este oprirea imediată într-un loc sigur, urmată de oprirea motorului și evacuarea tuturor pasagerilor. Oamenii trebuie să se îndepărteze de autovehicul și să sune la 112. IGSU recomandă să nu se întoarcă nimeni în mașină pentru recuperarea bagajelor sau a altor obiecte.

Un avertisment important privește incendiile din compartimentul motor. Dacă de sub capotă iese fum sau sunt vizibile flăcări, șoferul nu trebuie să o ridice. Aerul pătruns brusc poate intensifica arderea, iar flăcările și fumul fierbinte pot provoca arsuri grave.

Pompierii insistă că stingerea incendiului nu trebuie încercată atunci când focul se extinde sau intervenția ar pune în pericol viața persoanelor aflate în apropiere. IGSU recomandă ca verificările tehnice să fie făcute înaintea sezonului rece, când instalațiile de încălzire și dezaburire sunt utilizate tot mai des.