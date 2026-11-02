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Un salon de evenimente din Capitală a luat foc. Pompierii intervin cu 12 autospeciale de stingere. Pericol de extindere

Echipajele ISU București-Ilfov intervin la un incendiu de proporții care s-a produs la un salon de evenimente din București. Pompierii acționează cu 12 autospeciale de stingere, în speranța că vor reuși să oprească extinderea flăcărilor.
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Coralia Frigea
02 nov. 2026, 07:52, Social
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UPDATE 07:55  Incendiu se manifestă la mai multe saloane

ISU București-Ilfov anunță că flăcările se manifestă la mai multe saloane de evenimente. Prin construcție, acestea sunt alipite.

Autoritățile intervin în continuare pentru a localiza sursa incendiului și precizează că nu sunt înregistrate victime.

Știrea inițială

Un incendiu s-a produs luni dimineață la un salon de evenimente din Sectorul 4 al Capitalei, în apropiere de Parcul Tineretului, pe Calea Piscului.

Pompierii au intervenit de urgență. La locul incidentului au găsit flăcări care se manifestau generalizat, însă cu posibilități de propagare.

12 autospeciale de stingere, la un salon de evenimente

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov intervin în masă pentru a încerca să oprească flăcările.

Pompierii au în dotare:

  • 12 de autospeciale de stingere cu apă și spumă;
  • două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime;
  • o autospecială de descarcerare;
  • Detașamentul Special de Salvatori;
  • doua echipaje SMURD.

Bilanțul ISU. Ce au găsit autoritățile, la prima oră

Autoritățile menționează că nu au informații legate de posibile victime, însă misiunea rămâne în dinamică.

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