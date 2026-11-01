Mai multe trasee montane din Prahova, închise iarna. Restricții și pe Transalpina și Transfăgărășan

În Prahova, lista traseelor închise în sezonul de iarnă include rute din masivele Bucegi, Baiului și Ciucaș. Unele sunt închise integral, în timp ce pe altele accesul este interzis doar pe anumite porțiuni, considerate riscante în condiții de iarnă, potrivit Salvamont Prahova.

Trasee închise în Munții Bucegi

Printre traseele cu restricții se numără:

– Șaua Vf. cu Dor – Masa Ciobanului – Colții lui Barbeș – Lacurile Vânturiș;

– Drumul de Vară – Colții lui Barbeș – Lacurile Vânturiș – Valea Soarelui;

– Fosta cabană Vf. cu Dor – Șaua Călugărului;

– Cabana Babele – Vârful Omu;

– Bușteni – Valea Jepilor Mari – Cantonul Jepi – Cabana Piatra Arsă;

– Bușteni – Valea Jepilor Mici – Cabana Caraiman – Cabana Babele;

– Cabana Caraiman – Monumentul Eroilor.

Sunt închise parțial și porțiuni ale unor trasee care duc spre Cabana Piatra Arsă, Cabana Omu și Cabana Mălăiești. Restricțiile vizează, printre altele, segmentul dintre Poiana Stânei și Cabana Piatra Arsă, porțiunea dintre Poiana Costilei și Cabana Omu, precum și cea dintre Pichetul Roșu și Cabana Mălăiești.

Restricții în Munții Baiului și Ciucaș

În Munții Baiului sunt vizate traseele Bușteni – Culmea Zamora – Culmea Orjogoaia – Plaiul Orjogoaia – Trăisteni și Posada – Valea Florei – Vârful Doamnele – Vârful Piscul Câinelui – Vârful Baiul Mare – Culmea Zamora.

În Munții Ciucaș, lista include traseele Șaua Chirușca – Cheile Văii Stânei – Poiana Valea Stânei, Cheia – Culmea Gropșoarele-Zăganu – La Răscruce – Șaua Chirușca, dar și rutele care leagă Cabana Ciucaș de Vârful Ciucaș și Pasul Bratocea.

Atenție și pe Transalpina și Transfăgărășan

Condițiile meteorologice din zona montană pot afecta și circulația rutieră pe Transalpina și Transfăgărășan, unde traficul este restricționat pe sectoarele închise sezonier.

Șoferii și turiștii sunt sfătuiți să verifice situația drumurilor și avertizările meteorologice înainte de plecare. În cazul traseelor montane, este important să respecte indicatoarele și restricțiile de acces și să nu încerce parcurgerea sectoarelor închise.