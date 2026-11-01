MAI intensifică măsurile de siguranță în școli. Aproape 700 de microbuze școlare, verificate într-o săptămână

În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, structurile MAI au desfășurat sute de activități de verificare, prevenire și cooperare cu reprezentanții școlilor.

Potrivit comunicatului instituției, au fost organizate 150 de întâlniri ale grupurilor de acțiune constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și 309 activități de relaționare cu reprezentanții școlilor, pentru identificarea din timp a problemelor care pot afecta siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

În aceeași perioadă, polițiștii și celelalte structuri cu atribuții în domeniu au făut 371 de verificări privind respectarea legislației referitoare la paza obiectivelor, iar personalul de pază a beneficiat de 105 instruiri. De asemenea, 114 reprezentanți ai cadrelor didactice au fost instruiți cu privire la identificarea și semnalarea situațiilor în care sunt purtate sau folosite fără drept obiecte periculoase.

Aproape 700 de microbuze școlare, controlate

Verificările au vizat și siguranța transportului elevilor. Astfel, au fost controlate 697 de microbuze școlare, pentru a se verifica respectarea cerințelor legale și identificarea eventualelor deficiențe.

Totodată, au fost desfășurate 49 de controale în domeniul situațiilor de urgență.

Polițiștii vor patrula în apropierea școlilor

Odată cu reluarea cursurilor, MAI a dispus adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, astfel încât unitățile de învățământ să fie incluse în itinerariile de patrulare.

Prezența forțelor de ordine va fi concentrată în special în intervalele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, precum și în zonele din apropierea școlilor unde au fost identificate riscuri.

În paralel, vor continua acțiunile de informare și prevenire privind violența școlară, comportamentele antisociale și portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase.

Un alt obiectiv este verificarea mecanismelor de alertare și a comunicării dintre școli și structurile MAI, astfel încât incidentele să fie semnalate și gestionate cât mai rapid.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că va continua colaborarea cu instituțiile de învățământ, părinții și autoritățile locale pentru prevenirea incidentelor și crearea unui mediu sigur pentru elevi.